Британское оружие сыграло центральную роль в наступлении ВСУ на Курщину
Категория
Украина
Дата публикации

Британское оружие сыграло центральную роль в наступлении ВСУ на Курщину

Британское оружие сыграло центральную роль в наступлении ВСУ на Курщину
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Источник:  The Times

Британское оборудование, в том числе беспилотники, сыграло центральную роль в новом наступлении Украины на Курскую область РФ.

Главные тезисы

 

  • Британские официальные лица подчеркнули важность поддержки Украины и открытость роли Великобритании в новой стратегии.
  • Наступление на Курскую область направлено на повышение морального духа украинцев и ослабление давления на Донбассе.
  • Западные аналитики предполагают серьезное поражение для российских военных и важность решающих месяцев в войне.

Какое участие Британии в наступлении ВСУ на Курскую область

Издание The Times сообщает, что правительство Великобритании было готово к публикации видео с использованием танков Challenger 2 украинскими военными на территории России.

Отмечается, что британская техника, в частности дроны, сыграла ключевую роль в наступлении Украины, а британские советники активно сотрудничают с украинскими военными в течение последних двух лет.

Главный помощник Путина Николай Патрушев обвинил западные спецслужбы в планировке атаки, которая началась 6 августа по приказу Зеленского. При этом британское руководство ранее разрешило использовать свою технику на территории России при соблюдении международного права.

Когда в 2022 году началась война в Украине, тогдашний министр обороны консерватор сэр Бен Воллес разрешил украинским военным использовать британскую технику на территории России при условии соблюдения международного права, позволяющего наступательные атаки на аэродромы и линии поставок в целях самообороны, — напомнили в The Times.

Британские официальные лица отметили важность поддержки Украины в критический момент, отметив, что открытость роли Великобритании является частью новой стратегии.

Операция в Курской области, по словам экспертов, направлена на повышение морального духа в Украине и ослабление давления на Донбассе. Западные аналитики считают, что украинцы не постараются удерживать все восторженные позиции, но это успех для Украины и серьезное поражение для российских военных.

В The Times подчеркнули, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне. Однако единственное британское оружие, которое не может быть использовано на территории РФ, — это крылатая ракета Storm Shadow. В то же время известно, что Шаппс, преемник Уоллеса, разрешил ее использование в Крыму.

Также издание указывает на усилия британского правительства усилить поддержку Украины через возможное возвращение Дональда Трампа к власти.

Что известно об использовании ВСУ западной техники в наступлении на Курщине

По словам исследователя из Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, в наступлении на Курщине ВСУ уже задействовали немецкие танки для разминирования и немецкие БТР танкового типа, а также полученные от США ББМ Stryker и по меньшей мере один БТР французского производства.

При этом, как говорится в материале, украинские чиновники пытаются убедить западных партнеров разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам и целям на территории РФ.

Глава Минобороны Британии Джон Хили во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что украинские военные продолжают оказывать героическое сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.

Они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование.

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