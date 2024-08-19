Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині

Україна продовжує досягати поставлених цілей у Ростовській області Росії. Так, 19 серпня Сили оборони змогли ще взяти полон російських військових.
Головні тези:
- Українські Сили оборони досягли поставлених цілей в Ростовській області, взявши полон російських військових.
- Більше сотні військовослужбовців армії РФ добровільно здались українським військовим, після того, як їх кинуло власне військове керівництво.
- ЗСУ просуваються на фронті, контролюючи вже 82 населених пункти РФ у Курській області.
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на Курщині
Також головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про бої на Покровському напрямку і захист Торецька.
Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про "деякі аспекти нашої ракетної програми".
Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині
15 серпня рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.
Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.
ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).
15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
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