Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині

Володимир Зеленський
Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині

Україна продовжує досягати поставлених цілей у Ростовській області Росії. Так, 19 серпня Сили оборони змогли ще взяти полон російських військових.

Головні тези:

 

  • Українські Сили оборони досягли поставлених цілей в Ростовській області, взявши полон російських військових.
  • Більше сотні військовослужбовців армії РФ добровільно здались українським військовим, після того, як їх кинуло власне військове керівництво.
  • ЗСУ просуваються на фронті, контролюючи вже 82 населених пункти РФ у Курській області.

Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на Курщині

Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про бої на Покровському напрямку і захист Торецька.

Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті, — запевнив Володимир Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про "деякі аспекти нашої ракетної програми".

Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

15 серпня рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ використовують рідкісну та цінну зброю у боях на Курщині
Танки Challenger 2
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО показали знищення солдатів РФ під час операції на Курщині — відео
ССО
Бійці ССО показали знищення солдатів РФ під час операції на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ можуть закріпитися на Курщині у разі відмови Путіна від переговорів
ЗСУ можуть закріпитися на Курщині у разі відмови Путіна від переговорів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?