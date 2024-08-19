Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині

Україна продовжує досягати поставлених цілей у Ростовській області Росії. Так, 19 серпня Сили оборони змогли ще взяти полон російських військових.

Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на Курщині

Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Також головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про бої на Покровському напрямку і захист Торецька.

Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті, — запевнив Володимир Зеленський. Поширити

Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про "деякі аспекти нашої ракетної програми".

Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

15 серпня рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).