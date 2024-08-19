По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, на левобережье Херсонской области украинские военные впервые уничтожили канатную переправу, которой пользовались солдаты оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили канатную переправу российской армии на левобережье Херсонской области, препятствуя передвижениям оккупантов.
- Войска ВСУ нанесли значительные потери армии РФ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив редкую РЛС стоимостью более 60 млн долларов.
- Атаки оккупантов на левобережье Херсонщины проходят без использования бронетехники, однако украинские военные успешно защищают свои позиции.
- На Приднепровском направлении активность противника уменьшилась, но проводятся многочисленные штурмы оккупантов в Херсонской области.
- Уничтожение канатной переправы и РЛС российских оккупантов свидетельствует о успешных действиях украинских вооруженных сил в борьбе за территориальную целостность.
Что известно об уничтожении канатной переправы окупантов РФ на левобережье Херсонщины
Лиховой отметил, что российские оккупанты безуспешно пытаются выбить украинских военных с оборонных позиций на левобережье Херсонской области.
В частности, по его словам, больше всего враг проводит атак западнее села Крынки.
Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что российские оккупанты проводят атаки небольшими пехотными группами без использования бронетехники.
По его словам, на левобережье Херсонщины украинские военные ежедневно уничтожают немало вражеских лодок.
Он также подчеркнул, что в Приднепровском направлении наблюдается относительная активность противника.
В частности, по его словам, на Херсонщине за вчера были отбиты четыре штурма окупантов, накануне, в субботу, было две такие атаки, ранее - три.
Однако, как отметил представитель, это значительно меньше недели назад.
Что известно о ситуации в Запорожской области
Лиховой отметил, что в Запорожской области украинские военные уничтожили редкую РЛС российских оккупантов "Каста" стоимостью более 60 млн долларов.
Он также добавил, что за последние 2 дня российские оккупанты не проводили штурмов в Запорожской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-