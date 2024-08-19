По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, на левобережье Херсонской области украинские военные впервые уничтожили канатную переправу, которой пользовались солдаты оккупационной армии РФ.

Что известно об уничтожении канатной переправы окупантов РФ на левобережье Херсонщины

Лиховой отметил, что российские оккупанты безуспешно пытаются выбить украинских военных с оборонных позиций на левобережье Херсонской области.

В частности, по его словам, больше всего враг проводит атак западнее села Крынки.

Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что российские оккупанты проводят атаки небольшими пехотными группами без использования бронетехники.

Потери позиций нашими войсками там не допущены. Есть интересная новость за вчерашние сутки. Среди объектов, пораженных нашими войсками, - одна канатная переправа. Честно говоря, впервые такое вижу за все время украинско-российской войны, но условия ведения боевых действий именно в Приднепровском направлении диктуют потребности в различных способах форсирования реки, - подчеркивает Лиховой. Поделиться

По его словам, на левобережье Херсонщины украинские военные ежедневно уничтожают немало вражеских лодок.

И вот канатная переправа на одном из островов – такая интересная деталь, которая указывает на характер передвижений и на то, что мы там поражаем, – добавил Лиховой. Поделиться

Военный ВСУ

Он также подчеркнул, что в Приднепровском направлении наблюдается относительная активность противника.

В частности, по его словам, на Херсонщине за вчера были отбиты четыре штурма окупантов, накануне, в субботу, было две такие атаки, ранее - три.

Однако, как отметил представитель, это значительно меньше недели назад.

Что известно о ситуации в Запорожской области

Лиховой отметил, что в Запорожской области украинские военные уничтожили редкую РЛС российских оккупантов "Каста" стоимостью более 60 млн долларов.

За вчерашние сутки мы подтверждаем уничтожение жирной цели - это радиолокационная станция "Каста-2Е2" в районе села Зеленовка Запорожской области. Это в контексте выбивания российской системы ПВО и РЛС, расчистки неба для наших самолетов. И вот, после существенного прореживания российских зенитных ракетных комплексов, мы подтверждаем уничтожение современной радиолокационной станции "Каста-2Е2", фактически глаза российской системы ПВО на очень большом участке фронта, - подчеркнул спикер ОСУВ “Таврия”. Поделиться

Он также добавил, что за последние 2 дня российские оккупанты не проводили штурмов в Запорожской области.