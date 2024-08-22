Силы ПВО сбили два "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Ночью 22 августа Россия выпустила по Украине 10 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и применяла противорадиолокационные ракеты.

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ на Украину 22 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, армия РФ нанесла удар 10 БпЛА типа Shahed с Курского направления.

Указано, что большинство выявленных БпЛА враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.

Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Силы противовоздушной обороны сбили два ударных дрона, еще два упали самостоятельно. Благодаря активному противодействию большинство вражеских ракет не достигло своих целей.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа, — говорится в заявлении посольства. Поделиться

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности: