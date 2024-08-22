Силы ПВО сбили два "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили два "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили два "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
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Ночью 22 августа Россия выпустила по Украине 10 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и применяла противорадиолокационные ракеты.

Главные тезисы

  • Силы ПВО украинских Воздушных сил сбили два “шахеда" во время новой атаки РФ на Украину.
  • Большинство вражеских ракет не достигло целей благодаря активному противодействию.
  • Обстановка накаляется к Дню Независимости Украины: Посольство США предупреждает о возросшем риске обстрелов.
  • В случае опасности жителям рекомендуется следить за обновлениями в СМИ, определять места укрытий заранее и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей.

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ на Украину 22 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, армия РФ нанесла удар 10 БпЛА типа Shahed с Курского направления.

Указано, что большинство выявленных БпЛА враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.

Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Силы противовоздушной обороны сбили два ударных дрона, еще два упали самостоятельно. Благодаря активному противодействию большинство вражеских ракет не достигло своих целей.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости

Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа, — говорится в заявлении посольства.

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:

  • следить за обновлениями в местных СМИ.

  • определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.

  • немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.

  • следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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