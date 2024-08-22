Силы ПВО сбили два "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Ночью 22 августа Россия выпустила по Украине 10 дронов, две баллистические ракеты "Искандер-М" и применяла противорадиолокационные ракеты.
Главные тезисы
- Силы ПВО украинских Воздушных сил сбили два “шахеда" во время новой атаки РФ на Украину.
- Большинство вражеских ракет не достигло целей благодаря активному противодействию.
- Обстановка накаляется к Дню Независимости Украины: Посольство США предупреждает о возросшем риске обстрелов.
- В случае опасности жителям рекомендуется следить за обновлениями в СМИ, определять места укрытий заранее и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей.
Воздушные силы озвучили детали атаки РФ на Украину 22 августа
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, армия РФ нанесла удар 10 БпЛА типа Shahed с Курского направления.
Указано, что большинство выявленных БпЛА враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.
Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.
Силы противовоздушной обороны сбили два ударных дрона, еще два упали самостоятельно. Благодаря активному противодействию большинство вражеских ракет не достигло своих целей.
По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
Посольство США в Украине предупреждает о повышенном риске обстрелов РФ ко Дню Независимости
В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:
следить за обновлениями в местных СМИ.
определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.
немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.
следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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