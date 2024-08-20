Украина получит от Германии 4 системы ПВО IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Германии 4 системы ПВО IRIS-T

Украина получит от Германии 4 системы ПВО IRIS-T
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Источник:  DW

Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.

Главные тезисы

  • Германия планирует передать Украине 4 системы ПВО IRIS-T и другое вооружение до конца года.
  • В рамках военной помощи Украине Германия также отправит зенитные самоходные установки, танки Leopard и другое вооружение.
  • Новый пакет военной помощи включает разнообразное вооружение, начиная от систем ПВО до беспилотных надводных кораблей и стрелкового оружия.

Германия передаст Украине еще 4 IRIS-T

Как сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов.

Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России, не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства, отметил Вольфганг Бюхнер.

Германия передала Украине новый военный пакет

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:

  • одну систему ПВО IRIS-T SLS;

  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

  • 10 беспилотных надводных кораблей;

  • 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

  • шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

  • 55 тысяч аптечек первой помощи;

  • 700 штурмовых винтовок MK 556;

  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

  • 50 винтовок CR 308.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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