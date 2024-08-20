Украина получит от Германии 4 системы ПВО IRIS-T

Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России, не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства, отметил Вольфганг Бюхнер.