Украина получит от Германии 4 системы ПВО IRIS-T

Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.
Главные тезисы
- Германия планирует передать Украине 4 системы ПВО IRIS-T и другое вооружение до конца года.
- В рамках военной помощи Украине Германия также отправит зенитные самоходные установки, танки Leopard и другое вооружение.
- Новый пакет военной помощи включает разнообразное вооружение, начиная от систем ПВО до беспилотных надводных кораблей и стрелкового оружия.
Германия передаст Украине еще 4 IRIS-T
Как сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, кроме зенитно-ракетных комплексов Украина также получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов.
Германия передала Украине новый военный пакет
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:
одну систему ПВО IRIS-T SLS;
14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
10 беспилотных надводных кораблей;
16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
55 тысяч аптечек первой помощи;
700 штурмовых винтовок MK 556;
10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
50 винтовок CR 308.
Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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