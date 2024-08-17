Текущий бюджетный план правительства Германии не предусматривает выделение новых средств в поддержку Украины.

Что известно о планах Германии по финансовой помощи Украине

Журналисты издания отмечают, что оппозиционные немецкие политики уже обвинили власть в фактической заморозке финансовой и военной помощи Украине.

Подчеркивается, что по требованию канцлера Олафа Шольца правительство не будет одобрять дополнительные запросы Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Авторы материала добавляют, что уже одобренная финансовая и военная помощь продолжит поступать в Украину.

Немецкие танки в Украине

Отмечается, что фактическая заморозка финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии проводится в рамках мер жесткой экономии со стороны канцелярии и Минфина страны.

Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме министру обороны Борису Писториусу 5 августа.

Журналисты издания подчеркивают, что запрет уже фактически вступил в действие и будет иметь негативные последствия для Украины.

Поскольку запланированную дальнейшую военную поддержку планируется сократить почти вдвое следующего года, а затем уменьшить до менее чем десятой части от нынешней суммы в 2027 году.

Однако, по словам представителей Минфина Германии, ситуация выглядит совсем иным образом.

Письмо Линднера от 5 августа, которое есть в распоряжении FAS, показывает, что он не ожидает внезапного сокращения средств для Украины.

Правда, деньги будут теперь поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка.

Союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов после масштабной атаки РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева.

Теперь Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия большого числа своих военных нужд".

Однако решение стран G7 еще далеко от реализации и является юридически противоречивым.

Продолжаются международные переговоры, и никто ни в одном из федеральных ведомств, с которыми общалась FAS, не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги, наконец, поступят.

По словам одного из представителей правительства Германии, достигнут предел, за которым Германия больше не может делать никаких обещаний по дальнейшей помощи Украине.

Новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются, – заявили в бюджетном комитете Бундестага. Поделиться

Информацию также подтвердил оппозиционный политик Инго Гедехен.

Со дня на день Олаф Шольц и его коалиция замораживают финансовую, а значит, и военную поддержку Украины, - отметил Гедехен. Поделиться

Что не так с поддержкой Германией переданной Украине военной техники

Наблюдения FAS в области боевых действий иллюстрируют влияние постоянного отсутствия поддержки со стороны Германии.

Некоторые немецкие пушки на передовой имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут произвести только три-четыре выстрела в день.

Высокая скорострельность Panzerhaubitze 2000, одно из ее величайших преимуществ, не может быть использовано.

За неимением специальных боеприпасов она не может развить свою большую дальность стрельбы.

Поскольку запасных частей также не хватает, отдельные экземпляры гаубицы или основного боевого танка Leopard 1A5 не раз разбирают на запчасти, чтобы поддерживать работу других.

По информации из нескольких источников, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве.

Канцелярия хочет приостановить финансирование, но Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны.