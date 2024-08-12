Германия подтвердила законность использования предоставленного Украине оружия на территории РФ

Оружие, предоставленное Германией украинской стороне, с момента его передачи становится собственностью Украины и может быть использовано им так, как ВСУ считает нужным и правильным.
Главные тезисы
- Оружие, переданное Германией Украине, становится собственностью Украины и может быть использовано на территории России по необходимости для обороны.
- Немецкая военная помощь для Украины рассматривается как важная составляющая безопасности Европы и помогает снизить потенциальную угрозу со стороны России.
- Представители правительства ФРГ подтвердили право Украины использовать предоставленное оружие, включая танки Leopard-2, на территории России в рамках международного права.
В Германии подтвердили право Украины использовать предоставленное оружие на Курщине
Для Минобороны ФРГ не стоит вопроса законности действий ВСУ на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора. Это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.
Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац.
Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия — другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идет.
Заместитель представителя Федерального правительства Вольфганг Бюхнер в свою очередь сказал, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с правительством в Киеве относительно «специфических вооруженных систем», которые использует Украина.
Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что немецкая военная помощь Украине — лучшая инвестиция в безопасность Европы, ведь ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Он добавил, что не видит проблем в использовании германской, например, бронетехники, на российской территории.
В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ
По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.
Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.
С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права, подчеркнул глава оборонного комитета Бундестага.
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