Германия подтвердила законность использования предоставленного Украине оружия на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Германия подтвердила законность использования предоставленного Украине оружия на территории РФ

Leopard
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Источник:  Укринформ

Оружие, предоставленное Германией украинской стороне, с момента его передачи становится собственностью Украины и может быть использовано им так, как ВСУ считает нужным и правильным.

Главные тезисы

  • Оружие, переданное Германией Украине, становится собственностью Украины и может быть использовано на территории России по необходимости для обороны.
  • Немецкая военная помощь для Украины рассматривается как важная составляющая безопасности Европы и помогает снизить потенциальную угрозу со стороны России.
  • Представители правительства ФРГ подтвердили право Украины использовать предоставленное оружие, включая танки Leopard-2, на территории России в рамках международного права.

В Германии подтвердили право Украины использовать предоставленное оружие на Курщине

Для Минобороны ФРГ не стоит вопроса законности действий ВСУ на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора. Это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером.

Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это — украинское оружие… Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей, — заявил офицер, добавив, что Украина при этом обязана придерживаться международного. право.

Арно Коллац

Арно Коллац

Спикер Министерства обороны ФРГ

Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия — другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идет.

Заместитель представителя Федерального правительства Вольфганг Бюхнер в свою очередь сказал, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с правительством в Киеве относительно «специфических вооруженных систем», которые использует Украина.

Заместитель представителя не стал давать оценку операции в Курской области, отметив, что военная ситуация постоянно меняется, с места событий поступают «противоречивые и кое-где намеренно сфальсифицированные новости». Это очень тайная операция, «подготовленная без обратной связи», добавил он, отметив, что все указывает на то, что речь идет об ограниченной операции, следовательно, оценивать ее рано.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что немецкая военная помощь Украине — лучшая инвестиция в безопасность Европы, ведь ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Он добавил, что не видит проблем в использовании германской, например, бронетехники, на российской территории.

В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.

Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.

С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права, подчеркнул глава оборонного комитета Бундестага.

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