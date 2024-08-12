Німеччина підтвердила законність використання наданої Україні зброї на території РФ

Зброя, надана Німеччиною українській стороні, з моменту її передачі стає власністю України та може бути використана нею так, як ЗСУ вважає за потрібне та правильне.
Головні тези:
- Зброя, надана Німеччиною українській стороні, стає власністю України та може бути використана на території Росії за потреби Збройних Сил України.
- Відповідно до міжнародного права, українські дії на території Курської області є законними як захист власної держави від агресії.
- Німецька військова допомога Україні вважається найкращою інвестицією в безпеку Європи та необхідна для зменшення потенціалу російської загрози.
- Представники уряду ФРН підтвердили, що Україна має право використовувати надану зброю, включно з танками Leopard-2, на території Росії відповідно до міжнародного права.
У Німеччині підтвердили право України використовувати надану зброю на Курщині
Для Міноборони ФРН не стоїть питання законності дій ЗСУ на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора. Це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером.
Про це заявив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац.
Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї — інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.
Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.
Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що німецька військова допомога Україні — найкраща інвестиція в безпеку Європи, адже щодня зменшує потенціал російської загрози. Він додав, що не бачить проблем у використанні німецької, наприклад, бронетехніки, на російській території.
У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ
За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд.
Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.
З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, — підкреслив очільник оборонного комітету Бундестагу.
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