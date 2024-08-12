Німеччина підтвердила законність використання наданої Україні зброї на території РФ

Зброя, надана Німеччиною українській стороні, з моменту її передачі стає власністю України та може бути використана нею так, як ЗСУ вважає за потрібне та правильне.

У Німеччині підтвердили право України використовувати надану зброю на Курщині

Для Міноборони ФРН не стоїть питання законності дій ЗСУ на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора. Це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером.

Про це заявив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац.

Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це — українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей, — заявив офіцер, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права. Арно Коллац Речник Міністерства оборони ФРН

Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї — інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

Заступник речника не став давати оцінку операції в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється, з місця подій надходять «суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини». Це дуже таємна операція, «підготовлена без зворотнього зв’язку», додав він, зазначивши, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано. Поширити

Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що німецька військова допомога Україні — найкраща інвестиція в безпеку Європи, адже щодня зменшує потенціал російської загрози. Він додав, що не бачить проблем у використанні німецької, наприклад, бронетехніки, на російській території.

У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд.

Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.