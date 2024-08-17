Поточний бюджетний план уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України.

Що відомо про плани Німеччини щодо фінансової допомоги Україні

Журналісти видання зазначають, що опозиційні німецькі політики вже звинуватили владу у фактичному заморожуванні фінансової та військової допомоги Україні.

Підкреслюється, що на вимогу канцлера Олафа Шольца, уряд не схвалюватиме додаткові запити Міноборони країни що надання додаткової військової допомоги Україні.

Автори матеріалу додають, що вже схвалена фінансова та військова допомога продовжить надходити до України.

Німецькі танки в Україні

Зазначається, що фактичне заморожування фінансової та військової допомоги Україні з боку Німеччини проводиться в рамках заходів жорсткої економії з боку канцелярії та Мінфіну країни.

Відповідне прохання міністр фінансів Крістіан Лінднер передав у листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня.

Журналісти видання підкреслюють, що заборона вже фактично вступила у дію і матиме негативні наслідки для України.

Оскільки заплановану подальшу військову підтримку планується скоротити майже вдвічі наступного року, а згодом зменшити до менш ніж десятої частини від нинішньої суми у 2027 році.

Однак за словами представників Мінфіну Німеччини, ситуація виглядає зовсім іншим чином.

Лист Лінднера від 5 серпня, який є в розпорядженні FAS, показує, що він не очікує раптового скорочення коштів для України.

Щоправда, гроші тепер надходитимуть не з федерального бюджету, а із заморожених активів російського центрального банку.

Союзники України конфіскували близько 300 мільярдів доларів після масштабної атаки РФ, і країни G7 на своєму саміті в Італії вирішили використати надходження від цих грошей для фінансування 50-мільярдного кредиту для Києва.

Тепер Лінднер очікує, що Україна використає ці гроші для "покриття значної частини своїх військових потреб".

Однак рішення країн G7 ще далеке від реалізації і є юридично суперечливим.

Тривають міжнародні переговори, і ніхто в жодному з федеральних відомств, з якими спілкувалася FAS, не знає, скільки місяців пройде, перш ніж гроші нарешті надійдуть.

За словами одного з представників уряду Німеччини, досягнуто межу, за якою Німеччина більше не може робити жодних обіцянок щодо подальшої допомоги Україні.

Нові замовлення для України не розміщуються, оскільки вони більше не фінансуються, - заявили в бюджетному комітеті Бундестагу. Поширити

Інформацію також підтвердив опозиційний політик Інґо Ґедехен.

З дня на день Олаф Шольц і його коаліція заморожують фінансову, а отже, і військову підтримку України, - зазначив Ґедехен. Поширити

Що не так із підтримкою Німеччиною переданої Україні військової техніки

Спостереження FAS у зоні бойових дій ілюструють вплив постійної відсутності підтримки з боку Німеччини.

Деякі німецькі гармати на передовій мають так мало запчастин і боєприпасів, що можуть зробити лише три-чотири постріли на день.

Висока скорострільність Panzerhaubitze 2000, одна з її найбільших переваг, не може бути використана.

Через брак спеціальних боєприпасів вона не може розвинути свою велику дальність стрільби.

Оскільки запасних частин також не вистачає, окремі екземпляри гаубиці або основного бойового танка Leopard 1A5 неодноразово розбирають на запчастини, щоб підтримувати роботу інших.

За інформацією з кількох джерел, заборона на додаткове фінансування військової допомоги Україні призвела до "справжньої суперечки" у федеральному уряді.

Канцелярія хоче призупинити фінансування, але Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і Міністерство економіки з цим не згодні.