По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия продолжит оказывать поддержку Украине за счет доходов от замороженных активов РФ.

Шольц возлагается на прибыль из замороженных активов РФ в дальнейшей поддержке Украины

Между тем, Шольц не стал ни подтверждать, ни отрицать планы федерального правительства Германии по сокращению бюджетных расходов на помощь Украине.

Германия является и остается сильнейшим поклонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы запускаем из G7. Это позволяет Украине массово закупать оружие. Она может развивать это, – объяснил канцлер Германии. Поделиться

Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Und wir setzen die Unterstützung fort: mit einem 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen.



Damit kann die Ukraine in großem Umfang Waffen beschaffen. Darauf kann sie bauen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 19, 2024

Что известно о последствиях сокращения Германией бюджетных расходов на помощь Украине

По информации журналистов издания The Times, в адрес Минфина Германии раздаются обвинения в скрытом отказе от дальнейшей поддержки Украины.

При этом правительство канцлера Германии Олафа Шольца гордится тем, что остается вторым по объемам после США донором помощи Украине.

Однако поставки вооружений Украине стали инструментом в борьбе за власть внутри правящей коалиции под руководством Шольца.

Пока правительство Шольца пытается залатать дыру в бюджете страны в размере 12 млрд евро.

Под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, которые готовятся в немецком оборонном ведомстве, включая крайне необходимые ракеты для противовоздушной обороны и запчасти для танков и боевых машин пехоты. Документы, полученные немецкой газетой Bild, свидетельствуют о том, что украинские войска уже испытывают нехватку немецкого вооружения, включая самоходные артиллерийские установки и управляемые ракеты для систем Patriot. Хотя на следующий год на военные нужды Украины было выделено 4 миллиарда евро, официальные лица утверждают, что они уже использованы, отмечается в материале издания. Поделиться

Отмечается, что глава Минфина Германии Кристиан Линднер приказал другим чиновникам придерживаться "верхнего предела" финансирования будущих проектов.

Его письмо к министрам обороны и иностранным делам было подвергнуто резкой критике со стороны всего политикума.

Теоретически, образовавшийся дефицит должен быть покрыт за счет 50 млрд евро "неожиданных" доходов от российских активов, которые были заморожены в рамках западных санкций.

Однако критики как внутри коалиции, так и за ее пределами говорят, что это несбыточная мечта, поскольку остается непонятным, когда и вообще будут ли эти деньги когда-нибудь материализированы.

По словам политиков из правящей коалиции, в настоящее время существует не менее 3 причин для ограничения финансирования помощи Украине.

Отмечается, что первой причиной является усталость от развязанной Россией преступной войны против Украины, которая наиболее сильно наблюдается в восточных землях Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где ключевые партии вынуждены тратить значительные средства в пользу радикальных маргиналов на предстоящих выборах.

Второй причиной, как говорится в публикации, является потеря Свободной демократической партией Линднера столь значительной части поддержки избирателей, что партия рискует потерять все места в немецком парламенте по результатам выборов в следующем году.

Третий фактор – междоусобный конфликт в Социал-демократической партии, наибольшей силе в правящей коалиции. Растет влияние антимилитаристского левого крыла партии.

При этом канцлер Олаф Шольц рассматривает значительно более популярного министра обороны и коллегу по партии Бориса Писториуса как ключевого политического конкурента.

Это значит, что он был бы доволен, если бы Писториусу "подрезали крылья" посредством ограничений на военные расходы.

Глава комитета по иностранным делам Бундестага и бывший министр от СДПГ Михаэль Рот заявил, что эта мера выглядит как "замаскированное отступление от ответственности за Украину".