За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Німеччина продовжить надавати підтримку Україні за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Шольц покладається на прибутки із заморожених активів РФ у подальшій підтримці України

Між тим Шольц не став ні підтверджувати, ні заперечувати плани федерального уряду Німеччини щодо скорочення бюджетних витрат на допомогу Україні.

Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розвивати це, - пояснив канцлер Німеччини. Поширити

Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Und wir setzen die Unterstützung fort: mit einem 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen.



Damit kann die Ukraine in großem Umfang Waffen beschaffen. Darauf kann sie bauen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 19, 2024

Що відомо про наслідки скорочення Німеччиною бюджетних витрат на допомогу Україні

За інформацією журналістів видання The Times, на адресу Мінфіну Німеччини лунають звинувачення у прихованій відмові від подальшої підтримки України.

При цьому уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца пишається тим, що залишається другим за обсягами після США донором допомоги Україні.

Однак поставки озброєнь Україні стали інструментом у боротьбі за владу всередині правлячої коаліції під керівництвом Шольца.

Наразі уряд Шольца намагається залатати дірку у бюджеті країни у розмірі 12 млрд євро.

Під загрозою блокування опинилися 30 пакетів озброєнь для України, які готуються в німецькому оборонному відомстві, включаючи вкрай необхідні ракети для протиповітряної оборони та запчастини для танків і бойових машин піхоти. Документи, отримані німецькою газетою Bild, свідчать про те, що українські війська вже відчувають нестачу німецького озброєння, в тому числі самохідних артилерійських установок і керованих ракет для систем Patriot. Хоча на наступний рік на військові потреби України було виділено 4 мільярди євро, офіційні особи стверджують, що вони вже використані, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер наказав іншим урядовцям дотримуватися "верхньої межі" фінансування майбутніх проектів.

Його лист до міністрів оборони і закордонних справ, був підданий різкій критиці з боку всього політикуму.

Теоретично, дефіцит, що утворився, має бути покритий за рахунок 50 млрд євро "несподіваних" прибутків від російських активів, які були заморожені в рамках західних санкцій.

Однак критики як всередині коаліції, так і за її межами кажуть, що це нездійсненна мрія, оскільки залишається незрозумілим, коли і чи взагалі будуть ці гроші коли-небудь матеріалізовані.

За словами політиків з правлячої коаліції, наразі існує щонайменше 3 причини для обмеження фінансування допомоги Україні.

Зазначається, що першою причиною є втома від розв’язаної Росією злочинної війни проти України, яка найбільш сильно спостерігається в східних землях Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі, де ключові партії змушені витрачати значні кошти на користь радикальних маргіналів на виборах, що відбудуться наступного місяця.

Другою причиною, як йдеться у публікації, є втрата Вільною демократичною партією Лінднера такої значної частини підтримки виборців, що партія ризикує втратити всі місця у німецькому парламенті за результатами виборів у наступному році.

Третій фактор – міжусобний конфлікт у Соціал-демократичній партії, найбільшій силі в правлячій коаліції. Зростає вплив антимілітаристського лівого крила партії.

При цьому канцлер Олаф Шольц розглядає значно популярнішого міністра оборони та колегу по партії Бориса Пісторіуса як ключового політичного конкурента.

Це означає, що він був би задоволений, якби Пісторіусу "підрізали крила" за допомогою обмежень на військові витрати.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу і колишній міністр від СДПН Міхаель Рот заявив, що цей захід виглядає як "замаскований відступ від відповідальності за Україну".