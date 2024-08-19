Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема він включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Головні тези:

  • Новий пакет військової допомоги від Німеччини для України містить систему ППО IRIS-T та безпілотник Vector.
  • Україна отримала широкий спектр військового обладнання, включаючи снаряди, безпілотники, гвинтівки та техніку для розвідки і знешкодження вибухонебезпечних предметів.
  • Німеччина відмовилася від передачі далекобійних ракет Taurus, але дозволила використовувати танки Leopard-2 на території РФ.

Що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Новий пакет допомоги включає:

  • одну систему ППО IRIS-T SLS;

  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

  • 10 безпілотних надводних кораблів;

  • 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

  • шість високомобільних саперних екскаваторів;

  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • 55 тисяч аптечок першої допомоги;

  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

  • 50 гвинтівок CR 308.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд. 

Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.

З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, — підкреслив очільник оборонного комітету Бундестагу.

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