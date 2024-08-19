Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема він включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.
Головні тези:
- Новий пакет військової допомоги від Німеччини для України містить систему ППО IRIS-T та безпілотник Vector.
- Україна отримала широкий спектр військового обладнання, включаючи снаряди, безпілотники, гвинтівки та техніку для розвідки і знешкодження вибухонебезпечних предметів.
- Німеччина відмовилася від передачі далекобійних ракет Taurus, але дозволила використовувати танки Leopard-2 на території РФ.
Що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини
Новий пакет допомоги включає:
одну систему ППО IRIS-T SLS;
14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
10 безпілотних надводних кораблів;
16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
шість високомобільних саперних екскаваторів;
одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
55 тисяч аптечок першої допомоги;
700 штурмових гвинтівок MK 556;
10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
50 гвинтівок CR 308.
Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ
За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд.
Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.
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