Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема він включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Що увійшло до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Новий пакет допомоги включає:

одну систему ППО IRIS-T SLS;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів;

16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість високомобільних саперних екскаваторів;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 тисяч аптечок першої допомоги;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

50 гвинтівок CR 308.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд.

Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.