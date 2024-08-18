Посол України закликав уряд Німеччини не скорочувати допомогу ЗСУ

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав німецький уряд не скорочувати військову допомогу Україні.

Посол України закликав Німеччину не скорочувати допомогу Києву

Як зазначив посол України у Німеччині Олексій Макєєв, безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

Зокрема Макеєв висловив сподівання, що німецький уряд знайде шляхи фінансування "спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік".

Він також попередив, що витрати будуть "набагато вищими", якщо Україна програє у війні проти Росії.

Що цьому передувало

Напередодні Bild та Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляли про нібито плани уряду ФРН не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року.

Журналісти видання зазначали, що опозиційні німецькі політики вже звинуватили владу у фактичному заморожуванні фінансової та військової допомоги Україні.

Підкреслюється, що на вимогу канцлера Олафа Шольца, уряд не схвалюватиме додаткові запити Міноборони країни що надання додаткової військової допомоги Україні.

Автори матеріалу додають, що вже схвалена фінансова та військова допомога продовжить надходити до України.