Посол Украины призвал правительство Германии не сокращать помощь ВСУ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал германское правительство не сокращать военную помощь Украине.
Главные тезисы
- Посол Украины призывает Германию не сокращать военную помощь Украине для обеспечения безопасности региона.
- Германское правительство планирует изменить подход к финансированию Украины, что вызвало обеспокоенность украинской стороны.
- Поддержка Бундестага в области безопасности имеет ключевое значение для Украины в условиях ведения военных действий против России.
- Министерство иностранных дел Украины отмечает манипулятивность утверждений о сокращении финансирования, подчеркивая необходимость продолжения поступления помощи.
Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву
Как отметил посол Украины в Германии Алексей Макеев, безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.
В частности, Макеев выразил надежду, что немецкое правительство найдет пути финансирования "общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год".
Он также предупредил, что расходы будут "намного выше", если Украина проиграет в войне против России.
Что этому предшествовало
Накануне Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщали о якобы планах правительства ФРГ не выделять военную помощь Украине с 2025 года.
Журналисты издания отмечали, что оппозиционные немецкие политики уже обвинили власть в фактической заморозке финансовой и военной помощи Украине.
Подчеркивается, что по требованию канцлера Олафа Шольца правительство не будет одобрять дополнительные запросы Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.
Авторы материала добавляют, что уже одобренная финансовая и военная помощь продолжит поступать в Украину.
В МИД Украины назвали такие тезисы манипулятивными.
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