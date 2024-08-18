Посол Украины призвал правительство Германии не сокращать помощь ВСУ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал германское правительство не сокращать военную помощь Украине.

Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву

Как отметил посол Украины в Германии Алексей Макеев, безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

В частности, Макеев выразил надежду, что немецкое правительство найдет пути финансирования "общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год".

Он также предупредил, что расходы будут "намного выше", если Украина проиграет в войне против России.

Что этому предшествовало

Накануне Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщали о якобы планах правительства ФРГ не выделять военную помощь Украине с 2025 года.

Журналисты издания отмечали, что оппозиционные немецкие политики уже обвинили власть в фактической заморозке финансовой и военной помощи Украине.

Подчеркивается, что по требованию канцлера Олафа Шольца правительство не будет одобрять дополнительные запросы Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Авторы материала добавляют, что уже одобренная финансовая и военная помощь продолжит поступать в Украину.