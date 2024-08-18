Посол Украины призвал правительство Германии не сокращать помощь ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Посол Украины призвал правительство Германии не сокращать помощь ВСУ

Посол Украины призвал правительство Германии не сокращать помощь ВСУ
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Источник:  Bild

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал германское правительство не сокращать военную помощь Украине.

Главные тезисы

  • Посол Украины призывает Германию не сокращать военную помощь Украине для обеспечения безопасности региона.
  • Германское правительство планирует изменить подход к финансированию Украины, что вызвало обеспокоенность украинской стороны.
  • Поддержка Бундестага в области безопасности имеет ключевое значение для Украины в условиях ведения военных действий против России.
  • Министерство иностранных дел Украины отмечает манипулятивность утверждений о сокращении финансирования, подчеркивая необходимость продолжения поступления помощи.

Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву

Как отметил посол Украины в Германии Алексей Макеев, безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

В частности, Макеев выразил надежду, что немецкое правительство найдет пути финансирования "общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год".

Он также предупредил, что расходы будут "намного выше", если Украина проиграет в войне против России.

Что этому предшествовало

Накануне Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщали о якобы планах правительства ФРГ не выделять военную помощь Украине с 2025 года.

Журналисты издания отмечали, что оппозиционные немецкие политики уже обвинили власть в фактической заморозке финансовой и военной помощи Украине.

Подчеркивается, что по требованию канцлера Олафа Шольца правительство не будет одобрять дополнительные запросы Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине.

Авторы материала добавляют, что уже одобренная финансовая и военная помощь продолжит поступать в Украину.

В МИД Украины назвали такие тезисы манипулятивными.

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