Что известно о срыве передачи Украине ПВО IRIS-T из-за отсутствия финансирования со стороны Германии

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, после ракетной атаки преступной армии РФ по детской больнице "Охматдет" в июле производитель систем IRIS-T готов был передать дополнительные ПВО Украине, однако правительство Германии отказалось финансировать эту инициативу.

По словам собеседника, производитель Diehl Defence предложил передачу системы ПВО сразу после ракетной атаки армии РФ по "Охматдету", поскольку другой заказчик этой же системы готов был отказаться от нее в пользу Украины.

Однако, вопреки желанию главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, одобрение финансирования так и не произошло.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Что известно о блокировании правительством Германии дальнейшей помощи Украине

По информации издания, новые ограничения немецкого правительства на дополнительную помощь Украине не разрешают ее выделение в этом году на сумму в 4 млрд евро.

Министерство обороны действительно хотело заказать военное оборудование для Украины на эту сумму в этом году, но Канцелярия и Министерство финансов очевидно против этого, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Среди других вооружений, поставки которых блокируются из-за решений германских властей, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, расходы на техническое обслуживание и запасные части для уже поставленного немецкого вооружения, такого как танки и гаубицы.

Отмечается, что незначительная часть поставок этих вооружений еще финансируется за счет остатка средств.