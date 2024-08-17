Правительство Германии не предоставило необходимое финансирование для запланированной передачи Украине дополнительной системы ПВО IRIS-T из-за фактической заморозки помощи.
Главные тезисы
- Правительство Германии отказалось финансировать передачу Украине системы ПВО IRIS-T из-за фактической заморозки помощи на сумму в 4 млрд евро.
- Несмотря на желание Минобороны Германии, финансирование для передачи системы ПВО IRIS-T не было утверждено, что затрудняет возможные новые заказы до 2028 года.
- Германия также заблокировала поставки других видов вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, беспилотники и запасные части для уже переданной Украине немецкой военной техники.
Что известно о срыве передачи Украине ПВО IRIS-T из-за отсутствия финансирования со стороны Германии
По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, после ракетной атаки преступной армии РФ по детской больнице "Охматдет" в июле производитель систем IRIS-T готов был передать дополнительные ПВО Украине, однако правительство Германии отказалось финансировать эту инициативу.
По словам собеседника, производитель Diehl Defence предложил передачу системы ПВО сразу после ракетной атаки армии РФ по "Охматдету", поскольку другой заказчик этой же системы готов был отказаться от нее в пользу Украины.
Однако, вопреки желанию главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, одобрение финансирования так и не произошло.
Что известно о блокировании правительством Германии дальнейшей помощи Украине
По информации издания, новые ограничения немецкого правительства на дополнительную помощь Украине не разрешают ее выделение в этом году на сумму в 4 млрд евро.
Среди других вооружений, поставки которых блокируются из-за решений германских властей, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, расходы на техническое обслуживание и запасные части для уже поставленного немецкого вооружения, такого как танки и гаубицы.
Отмечается, что незначительная часть поставок этих вооружений еще финансируется за счет остатка средств.
По мнению эксперта, вряд ли возможны новые заказы на период до 2028 года. Пока Украина все еще получает поставки, но только по старым контрактам.
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