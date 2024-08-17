Уряд Німеччини не надав необхідного фінансування для запланованої передачі Україні додаткової системи ППО IRIS-T через фактичне заморожування допомоги.
Головні тези:
- Уряд Німеччини відмовився фінансувати поставку Україні системи ППО IRIS-T.
- За рішенням німецького уряду заблоковано додаткову допомогу Україні на суму в 4 млрд євро, що стосується різних видів озброєнь
- Навіть при наявності бажання Міноборони Німеччини, фінансування для передачі системи ППО IRIS-T не було схвалене
- Україна утримується лише на старих контрактах на закупівлю озброєнь, нові замовлення до 2028 року малоймовірні
- Німецький виробник готувався передати додаткові системи ППО Україні після ракетної атаки Росії, але уряд Німеччини не підтримав цю ініціативу
Що відомо про зрив передачі Україні ППО IRIS-T через відсутність фінансування з боку Німеччини
За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, після ракетної атаки злочинної армії РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у липні виробник систем IRIS-T готовий був передати додаткові ППО Україні, однак уряд Німеччини відмовився фінансувати цю ініціативу.
За словами співрозмовника, виробник, Diehl Defence запропонував передачу системи ППО одразу після ракетної атаки армії РФ по "Охматдиту", оскільки інший замовник цієї ж системи готовий був відмовитись від неї на користь України.
Однак всупереч бажанню глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, схвалення фінансування так і не відбулось.
Що відомо про блокування урядом Німеччини подальшої допомоги Україні
За інформацією видання, нові обмеження німецького уряду на додаткову допомогу Україні не дозволяють її виділення у цьому році на суму в 4 млрд євро.
Серед інших озброєнь, поставки яких блокуються через рішення німецької влади, артилерійські боєприпаси, безпілотники, витрати на технічне обслуговування і запасні частини для вже поставленого німецького озброєння, такого як танки і гаубиці.
Зазначається, що лише незначна частина поставок цих озброєнь ще фінансується за рахунок залишку коштів.
На думку експерта, навряд чи можливі нові замовлення на період до 2028 року. Наразі Україна все ще отримує поставки, але лише за старими контрактами.
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