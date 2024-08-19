Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, он включает систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.
Главные тезисы
- Новый военный пакет помощи от Германии для Украины содержит разнообразное вооружение, включая систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.
- Украина получила право использовать переданное вооружение на своей территории, включая возможность применения танков Leopard-2 на территории России.
- Согласно представителям Германии, передача вооружения дает Украине право на его использование по собственному усмотрению в условиях боевых действий.
Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии
Новый пакет помощи включает:
одну систему ПВО IRIS-T SLS;
14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
10 беспилотных надводных кораблей;
16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
55 тысяч аптечек первой помощи;
700 штурмовых винтовок MK 556;
10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
50 винтовок CR 308.
Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ
По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.
Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.
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