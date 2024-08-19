Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, он включает систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Новый пакет помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.

Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.