Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
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Источник:  Правительство Германии

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, он включает систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.

Главные тезисы

  • Новый военный пакет помощи от Германии для Украины содержит разнообразное вооружение, включая систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.
  • Украина получила право использовать переданное вооружение на своей территории, включая возможность применения танков Leopard-2 на территории России.
  • Согласно представителям Германии, передача вооружения дает Украине право на его использование по собственному усмотрению в условиях боевых действий.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Новый пакет помощи включает:

  • одну систему ПВО IRIS-T SLS;

  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

  • 10 беспилотных надводных кораблей;

  • 16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

  • шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

  • 55 тысяч аптечек первой помощи;

  • 700 штурмовых винтовок MK 556;

  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

  • 50 винтовок CR 308.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

По словам руководителя комитета обороны парламента Германии Маркуса Фабера, после передачи Украине западных вооружений они становятся украинскими и страна получает право использовать их по собственному усмотрению.

Фабер подчеркнул, что Украина может использовать полученное от Германии оружие для боевых действий на территории России, в том числе танки Leopard-2.

С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права, подчеркнул глава оборонного комитета Бундестага.

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