Україна отримає від Німеччини 4 системи ППО IRIS-T

Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії, не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання, — заначив Вольфґанґ Бюхнер.