Україна отримає від Німеччини 4 системи ППО IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Німеччини 4 системи ППО IRIS-T

Україна отримає від Німеччини 4 системи ППО IRIS-T
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Джерело:  DW

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.

Головні тези:

  • Німеччина передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T та інше військове обладнання.
  • Новий пакет військової допомоги включає зенітно-ракетні комплекси, зенітні самохідні установки, танки, безпілотники та інше.
  • Україна отримує від Німеччини не лише техніку, а й повноцінну підтримку у боротьбі за свою безпеку.

Німеччина передасть Україні ще 4 IRIS-T

Як повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії, не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання, — заначив Вольфґанґ Бюхнер.

Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет допомоги включає:

  • одну систему ППО IRIS-T SLS;

  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

  • 10 безпілотних надводних кораблів;

  • 16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

  • шість високомобільних саперних екскаваторів;

  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • 55 тисяч аптечок першої допомоги;

  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

  • 50 гвинтівок CR 308.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

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