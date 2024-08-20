Україна отримає від Німеччини 4 системи ППО IRIS-T

Німеччина планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця року.
Головні тези:
- Німеччина передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T та інше військове обладнання.
- Новий пакет військової допомоги включає зенітно-ракетні комплекси, зенітні самохідні установки, танки, безпілотники та інше.
- Україна отримує від Німеччини не лише техніку, а й повноцінну підтримку у боротьбі за свою безпеку.
Німеччина передасть Україні ще 4 IRIS-T
Як повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер, окрім зенітно-ракетних комплексів Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет допомоги включає:
одну систему ППО IRIS-T SLS;
14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
10 безпілотних надводних кораблів;
16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
шість високомобільних саперних екскаваторів;
одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
55 тисяч аптечок першої допомоги;
700 штурмових гвинтівок MK 556;
10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
50 гвинтівок CR 308.
Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
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