Силы ПВО уничтожили 50 дронов и ракету во время массированной атаки РФ на Украину

21 августа РФ нанесла воздушный удар по Украине баллистикой, крылатой ракетой и 69 дронами-камикадзе. Воздушным силам ВСУ удалось сбить одну управляемую авиационную ракету и 50 "Шахедов".
Главные тезисы
- Совершена массированная атака РФ на Украину 21 августа с использованием баллистических ракет и дронов-камикадзе.
- Украинским ВС удалось успешно сбить одну ракету и 50 дронов во время атаки.
- Проведенные воздушные бои подтвердили высокую эффективность действий сил ПВО Украины.
- Зафиксировано пересечение границы с Беларусью вражескими дронами, что свидетельствует о наличии вооруженных конфликтов в регионе.
Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, с территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69.
Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "Шахедов".
Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель:
одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69
50 ударных "Шахедов" в разных областях.
Цели были сбиты в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.
Кроме того, 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.
Российские дроны залетели в Беларусь во время атаки на Украину
Военные отмечают, что зафиксировано пересечение вражеской дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области. Кроме того, один из российских беспилотников вернулся в Белгородскую область.
По состоянию на 11:15, один вражеский дрон еще находится в воздушном пространстве над Черкасщиной, боевые действия продолжаются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-