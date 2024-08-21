Силы ПВО уничтожили 50 дронов и ракету во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 50 дронов и ракету во время массированной атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО уничтожили 50 дронов и ракету во время массированной атаки РФ на Украину
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21 августа РФ нанесла воздушный удар по Украине баллистикой, крылатой ракетой и 69 дронами-камикадзе. Воздушным силам ВСУ удалось сбить одну управляемую авиационную ракету и 50 "Шахедов".

Главные тезисы

  • Совершена массированная атака РФ на Украину 21 августа с использованием баллистических ракет и дронов-камикадзе.
  • Украинским ВС удалось успешно сбить одну ракету и 50 дронов во время атаки.
  • Проведенные воздушные бои подтвердили высокую эффективность действий сил ПВО Украины.
  • Зафиксировано пересечение границы с Беларусью вражескими дронами, что свидетельствует о наличии вооруженных конфликтов в регионе.

Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, с территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69.

Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "Шахедов".

Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Фото — t.me/ComAFUA

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель:

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69

  • 50 ударных "Шахедов" в разных областях.

Цели были сбиты в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.

Российские дроны залетели в Беларусь во время атаки на Украину

Военные отмечают, что зафиксировано пересечение вражеской дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области. Кроме того, один из российских беспилотников вернулся в Белгородскую область.

По состоянию на 11:15, один вражеский дрон еще находится в воздушном пространстве над Черкасщиной, боевые действия продолжаются.

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