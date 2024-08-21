Российский дрон еще раз залетел в Беларусь во время атаки на Украину

Беспилотник типа Shahed в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время массовой воздушной атаки РФ на Украину.
Главные тезисы
- Российские дроны продолжают залетать в Беларусь во время атак на Украину.
- В июле несколько дронов типа Shahed вторглись в воздушное пространство Беларуси, вызвав обеспокоенность местных властей.
- Один из дронов камикадзе взорвался на территории Беларуси, другие продолжили движение к Украине.
Российские дроны продолжают залетать в Беларусь
Как отмечается, около 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "Shahed" вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.
Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле
Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:
один взорвался и упал в Беларуси;
семь улетели на территорию Украины;
судьба еще одного неизвестна.
Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.
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