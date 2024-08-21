Российский дрон еще раз залетел в Беларусь во время атаки на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Российский дрон еще раз залетел в Беларусь во время атаки на Украину

Российский дрон еще раз залетел в Беларусь во время атаки на Украину
Читати українською
Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

Беспилотник типа Shahed в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время массовой воздушной атаки РФ на Украину.

Главные тезисы

  • Российские дроны продолжают залетать в Беларусь во время атак на Украину.
  • В июле несколько дронов типа Shahed вторглись в воздушное пространство Беларуси, вызвав обеспокоенность местных властей.
  • Один из дронов камикадзе взорвался на территории Беларуси, другие продолжили движение к Украине.

Российские дроны продолжают залетать в Беларусь

Как отмечается, около 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "Shahed" вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.

По предварительным данным, дальше "Шахед" продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы, говорится в сообщении.

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле

Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

  • один взорвался и упал в Беларуси;

  • семь улетели на территорию Украины;

  • судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.

Так дрон, который залетел в Беларусь ночью 13 июля, прошел более 350 км до самого Витебска и после этого исчез, что с ним было дальше и где он неизвестно. Еще один "Шахед", который был четвертым по счету, 16 июля пролетел над Беларусью более 400 км и взорвался, упав в Жовтневом районе Гомельской области, отмечает "Гаюн".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина
Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле. В чем причина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной
В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь перебросила треть своей армии на границу с Украиной
Беларусь перебросила треть своей армии на границу с Украиной

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?