Российский дрон еще раз залетел в Беларусь во время атаки на Украину

Беспилотник типа Shahed в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время массовой воздушной атаки РФ на Украину.

Российские дроны продолжают залетать в Беларусь

Как отмечается, около 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "Shahed" вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.

По предварительным данным, дальше "Шахед" продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы, говорится в сообщении. Поделиться

Около 10 дронов РФ залетело в Беларусь в июле

Как отмечается, всего с 11 по 31 июля в Беларусь залетали девять дронов. А именно:

один взорвался и упал в Беларуси;

семь улетели на территорию Украины;

судьба еще одного неизвестна.

Большинство из них, а точнее, семь из девяти, по данным мониторинговой группы, возвращались на территорию Украины, другие же залетали вглубь Беларуси.