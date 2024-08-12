В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной

Госпогранслужба Украины не фиксирует перебрасывание или наращивание военной техники или личного состава белорусской армии рядом с границей с Украиной.
Главные тезисы
- Госпогранслужба Украины не зафиксировала наращивание военной техники или личного состава Беларуси у границы
- Говоря о возможном перемещении подразделений вглубь территории, спикер ГНСУ подчеркнул отсутствие перемещений у границы с Украиной.
- Заявления о переброске техники и войск Беларуси к границе с Украиной названы подыгрышем агрессивной риторике России.
Беларусь не перебрасывает военную технику и личный состав к границе с Украиной
Как сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, он не исключает, что для нагнетания ситуации Беларусь может переместить отдельные подразделения своей армии вглубь собственной территории.
В то же время ГНСУ не отмечает перемещения или наращивания техники или личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.
Слова Лукашенко об указаниях по переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной спикер ГНСУ назвал подыгрышом агрессивной риторике страны-террористки, России.
Демченко добавил, что, несмотря на давление России на режим Лукашенко по масштабному участию в этой войне, он надеется, у белорусов хватит здравого смысла не вестись на давление Кремля.
Однако полковник заверил, что Силы обороны продолжают действия по укреплению границы и границы с Беларусью, чтобы в случае повторения событий февраля 2022 года отразить новую атаку с территории РБ.
Что этому предшествовало
11 августа Беларусь начала опрокидывать свои танки в приграничные районы из Украины. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.
Перед этим 10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
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