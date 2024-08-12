В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной

В ГНСУ опровергли перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной
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Источник:  Украинская правда

Госпогранслужба Украины не фиксирует перебрасывание или наращивание военной техники или личного состава белорусской армии рядом с границей с Украиной.

Главные тезисы

  • Госпогранслужба Украины не зафиксировала наращивание военной техники или личного состава Беларуси у границы
  • Говоря о возможном перемещении подразделений вглубь территории, спикер ГНСУ подчеркнул отсутствие перемещений у границы с Украиной.
  • Заявления о переброске техники и войск Беларуси к границе с Украиной названы подыгрышем агрессивной риторике России.

Беларусь не перебрасывает военную технику и личный состав к границе с Украиной

Как сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, он не исключает, что для нагнетания ситуации Беларусь может переместить отдельные подразделения своей армии вглубь собственной территории.

В то же время ГНСУ не отмечает перемещения или наращивания техники или личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.

Слова Лукашенко об указаниях по переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной спикер ГНСУ назвал подыгрышом агрессивной риторике страны-террористки, России.

Демченко добавил, что, несмотря на давление России на режим Лукашенко по масштабному участию в этой войне, он надеется, у белорусов хватит здравого смысла не вестись на давление Кремля.

Однако полковник заверил, что Силы обороны продолжают действия по укреплению границы и границы с Беларусью, чтобы в случае повторения событий февраля 2022 года отразить новую атаку с территории РБ.

Что этому предшествовало

11 августа Беларусь начала опрокидывать свои танки в приграничные районы из Украины. Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.

Перед этим 10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, Лукашенко отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на совершение маршей в назначенные районы, — заявил Хренин.

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