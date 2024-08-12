У ДПСУ спростували перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ спростували перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною

У ДПСУ спростували перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною
Джерело:  Українська правда

Держприкордонна служба України не фіксує перекидання чи нарощування військової техніки або особового складу білоруської армії поряд з кордоном з Україною.

Головні тези:

 

  • Офіційний представник ДПСУ називає заяви Лукашенка про перекидання військ і підрізання кордону з Україною піддаванням грі російській агресивній риториці.
  • Білорусь віддає вказівки на посилення угруповання військ на прикордонних районах, межуючих з Україною, але не перекидає військову техніку поруч з кордоном.
  • Сили оборони України продовжують укріплювати лінії кордону з Білоруссю для запобігання подібним вторгненню, як у лютому 2022 року.

Білорусь не перекидає військову техніку й особовий склад до кордону з Україною

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, він не виключає, що для нагнітання ситуації Білорусь може перемістити окремі підрозділи своєї армії вглиб власної території.

Водночас наразі ДПСУ не відмічає переміщення чи нарощування техніки або особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.

Слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною речник ДПСУ назвав підіграванням агресивній риториці країни-терористки, Росії.

Демченко додав, що попри тиск Росії на режим Лукашенка щодо масштабнішої участі у цій війні, він сподівається, у білорусів вистачить здорового глузду не вестися на тиск Кремля.

Проте полковник запевнив, що Сили оборони продовжують дії щодо укріплення лінії кордону та прикордоння з Білоруссю, щоб у разі повторення подій лютого 2022 року відбити нову атаку з території РБ.

Що цьому передувало

11 серпня Білорусь почала перекидати свої танки в прикордонні райони з Україною. Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.

Перед цим 10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Міністерств оборони Білорусі Віктор Хренін.

За його словами, Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.

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