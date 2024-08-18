Беларусь перебросила треть своей армии на границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии.

Лукашенко в очередной раз заявил об усилении границы с Украиной

Видя их агрессивную политику (Украина — ред.), мы ввели туда и разместили в определенных точках — так, как это в случае войны, обороны было бы, — наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения — "Альфа", "Алмаз" и другие — наиболее подготовлены, они свою работу делают, — заявил Лукашенко. Поделиться

Кроме этого, Лукашенко считает, что украинские войска в значительном количестве находятся на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было, заявил Лукашенко. Поделиться

Беларусь продолжает нагнетать тему "напряженности" на границе с Украиной

На фоне событий в Курской области РФ от представителей Беларуси снова начали раздаваться заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины.

В частности, министр обороны страны заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины и резонансных акций с привлечением белорусских националистических формирований».

Скриншоты публикаций с заявлениями белорусского министра обороны

Заявление белорусского министра является частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, цель которой оттянуть к северной границе украинские силы из важных участков фронта. Беларусь уже не впервые прибегает к подобным информационным атакам против Украины, действуя в интересах Москвы. Поделиться

Призывы нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и «завершить эту драку» свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу по поводу дальнейшего развития российско-украинской войны, считают в ЦПИ.