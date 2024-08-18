Беларусь перебросила треть своей армии на границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии.
Главные тезисы
- Почти треть армии Беларуси переброшена на границу с Украиной из-за украинских войск и обстановки в Курской области России.
- Беларусь продолжает нагнетать напряженность, основываясь на заявлениях о возможных провокациях со стороны Украины.
- Успех украинской операции в Курской области вызывает тревогу у нелегитимного президента Беларуси Лукашенко.
Лукашенко в очередной раз заявил об усилении границы с Украиной
Кроме этого, Лукашенко считает, что украинские войска в значительном количестве находятся на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".
Беларусь продолжает нагнетать тему "напряженности" на границе с Украиной
На фоне событий в Курской области РФ от представителей Беларуси снова начали раздаваться заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины.
В частности, министр обороны страны заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины и резонансных акций с привлечением белорусских националистических формирований».
Призывы нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и «завершить эту драку» свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу по поводу дальнейшего развития российско-украинской войны, считают в ЦПИ.
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