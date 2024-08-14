Служба внешней разведки призывает украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
Категория
Украина
Дата публикации

Служба внешней разведки призывает украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Служба внешней разведки призывает украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
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Источник:  online.ua

Служба внешней разведки Украины призвала граждан не ехать в Беларусь. Украинцев предупредили о возможных рисках.

Главные тезисы

  • Украинцев призывают воздержаться от поездок в Беларусь из-за возможных угроз жизни и безопасности.
  • При въезде на территорию Беларуси через другие страны украинцы подвергаются фильтрационным мероприятиям и изъятию личных телефонов для анализа сообщений в мессенджерах.
  • В случае передачи чувствительной информации украинцы могут столкнуться с депортацией, обвинениями и уголовной ответственностью за экстремизм.
  • Граждане Украины находящиеся в Беларуси под постоянным пристальным вниманием спецслужб и полиции, что увеличивает риск нарушения их прав.

Почему украинцам не стоит ехать в Беларусь

Отмечается, что украинцы могут въехать на территорию Беларуси через другие страны, граничащие с РБ, кроме Украины.

В частности, сразу по прибытии, граждане Украины будут подвергнуты "фильтрационным мероприятиям" (опрос о целях приезда, личных данных, политических взглядах и прочее).

Личные телефоны изымаются для более углубленного анализа – их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы извлечь информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения возобновляются, говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы.

Также при наличии информирования или передачи данных, которые для белорусских властей являются "чувствительными", случаются депортации из страны или обвинения, которые влекут уголовную ответственность по статье об экстремизме.

Кроме этого граждане Украины на территории Беларуси, как и в России, подвергаются пристальному вниманию со стороны спецслужб и полиции.

Помните, что, принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент, — добавили в СЗРУ.

На территории Беларуси действует Консульский отдел посольства Украины в Республике Беларусь, в который могут обратиться граждане Украины. Телефон: +375 17 283 19 89.

В ГНСУ опровергли опрокидывание Беларусью войск к границе с Украиной

Как сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, он не исключает, что для нагнетания ситуации Беларусь может переместить отдельные подразделения своей армии вглубь собственной территории.

В то же время, ГНСУ не отмечает перемещения или наращивания техники или личного состава белорусских вооруженных сил вблизи украинской границы.

Слова Лукашенко об указаниях по переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной спикер ГНСУ назвал подыгрышом агрессивной риторике страны-террористки, России.

10 августа нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усиления группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

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