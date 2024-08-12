В Беларуси хотят наказывать за оскорбление экс-президента. К чему готовится Лукашенко

Лукашенко задумался о своей безопасности после окончания политической карьеры

Статья 366-1 Уголовного кодекса будет называться «Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий». Также статья предусматривает ответственность за насилие или угрозы членам его семьи.

За насилие над ними (или угрозы) или повреждение их имущества предлагается наказывать от 3 до 5 лет «химии» или от 3 до 8 лет тюрьмы.

Среди других идей есть предложения дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). В статьях упоминается «бывший президент».

Законопроект рассмотрит парламент, в случае положительного голосования Лукашенко подпишет документ.

После введения в Республике Беларусь в 1994 году должности президента этот пост занимал только один человек — Александр Лукашенко. Выборы всех последних лет объявлялись мировым демократическим сообществом недействительными из-за многочисленных случаев фальсификации голосования и политического преследования несогласных. Европейские и американские политики неоднократно отмечали, что Лукашенко удерживает власть в государстве незаконно.

Лукашенко уже начал высказываться о крахе России

Самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.

Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся с каждым в отдельности. Но если упадет Россия — мы в эту воронку все будем вовлечены. Поделиться

Лукашенко также начал жаловаться, что якобы некоторые страны бывшего СССР якобы отходят от единства из-за страха перед западными санкциями.