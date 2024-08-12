В Беларуси хотят наказывать за оскорбление экс-президента. К чему готовится Лукашенко

На Национальном правовом портале Беларуси появились неоднозначные предложения изменений в Уголовный кодекс, разработанные по доверенности Лукашенко.
Главные тезисы
- Лукашенко планирует внести изменения в Уголовный кодекс, ужесточая наказание за оскорбление экс-президента и его семьи.
- Статья предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы за насилие или угрозы в отношении бывшего президента и его близких.
- Предложения также касаются клеветы на президента и его оскорбления, расширяя ответственность за данные действия.
- Изменения в законодательстве могут быть связаны с обеспечением безопасности Лукашенко после завершения его президентского срока.
Лукашенко задумался о своей безопасности после окончания политической карьеры
Статья 366-1 Уголовного кодекса будет называться «Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий». Также статья предусматривает ответственность за насилие или угрозы членам его семьи.
За насилие над ними (или угрозы) или повреждение их имущества предлагается наказывать от 3 до 5 лет «химии» или от 3 до 8 лет тюрьмы.
Среди других идей есть предложения дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). В статьях упоминается «бывший президент».
Законопроект рассмотрит парламент, в случае положительного голосования Лукашенко подпишет документ.
После введения в Республике Беларусь в 1994 году должности президента этот пост занимал только один человек — Александр Лукашенко. Выборы всех последних лет объявлялись мировым демократическим сообществом недействительными из-за многочисленных случаев фальсификации голосования и политического преследования несогласных. Европейские и американские политики неоднократно отмечали, что Лукашенко удерживает власть в государстве незаконно.
Лукашенко уже начал высказываться о крахе России
Самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.
Лукашенко также начал жаловаться, что якобы некоторые страны бывшего СССР якобы отходят от единства из-за страха перед западными санкциями.
В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие — и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, — начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь так бурна сейчас и очень изменчива. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советское время, тренда развития. Некоторые: "Дальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого.
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