Лукашенко задумався над своєю безпекою після закінчення політичної кар’єри

Стаття 366-1 Кримінального кодексу називатиметься «Насильство або погроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень». Також стаття передбачає відповідальність за насильство або погрози членам його сім'ї.

За насильство над ними (або погрози) або пошкодження їхнього майна пропонується карати від 3 до 5 років «хімії» або від 3 до 8 років в'язниці.

Серед інших ідей є пропозиції доповнити статті 367 (наклеп на президента) і 368 (образа президента). У статтях згадуватиметься «колишній президент».

Законопроєкт розгляне парламент, у разі позитивного голосування Лукашенко підпише документ.

Після введення в Республіці Білорусь в 1994 році посади президента цю посаду обіймала лише одна людина - Олександр Лукашенко. Вибори всіх останніх років оголошувалися світовою демократичною спільнотою недійсними через численні випадки фальсифікації голосування та політичне переслідування незгодних. Європейські та американські політики неодноразово наголошували, що Лукашенко утримує владу в державі незаконно.

Лукашенко вже почав висловлюватись про крах Росії

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що поразка Росії у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України нібито зачепить всі країни СНД.

Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас – держава – без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться з кожним окремо. Але якщо впаде Росія – ми в цю вирву всі будемо втягнуті. Поширити

Лукашенко також почав скаржитись, що нібито деякі країни колишнього СРСР нібито відходять від єдності через страх перед західними санкціями.