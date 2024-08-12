У Білорусі хочуть карати за образу експрезидента. До чого готується Лукашенко

На Національному правовому порталі Білорусі з'явилися неоднозначні пропозиції змін до Кримінального кодексу, розроблені за дорученням Лукашенка.
Головні тези:
- Президент Білорусі Лукашенко розробляє зміни до Кримінального кодексу, які передбачають покарання за образу експрезидента та його сім'ї.
- Згідно з пропозиціями, насильство або погрози в адресу колишнього президента можуть бути покарані від 3 до 8 років в'язниці.
- Усі зміни Лукашенко планує ввести після позитивного голосування парламенту, що може відобразити його стратегію забезпечення власної безпеки після закінчення президентського терміну.
Лукашенко задумався над своєю безпекою після закінчення політичної кар’єри
Стаття 366-1 Кримінального кодексу називатиметься «Насильство або погроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень». Також стаття передбачає відповідальність за насильство або погрози членам його сім'ї.
За насильство над ними (або погрози) або пошкодження їхнього майна пропонується карати від 3 до 5 років «хімії» або від 3 до 8 років в'язниці.
Серед інших ідей є пропозиції доповнити статті 367 (наклеп на президента) і 368 (образа президента). У статтях згадуватиметься «колишній президент».
Законопроєкт розгляне парламент, у разі позитивного голосування Лукашенко підпише документ.
Після введення в Республіці Білорусь в 1994 році посади президента цю посаду обіймала лише одна людина - Олександр Лукашенко. Вибори всіх останніх років оголошувалися світовою демократичною спільнотою недійсними через численні випадки фальсифікації голосування та політичне переслідування незгодних. Європейські та американські політики неодноразово наголошували, що Лукашенко утримує владу в державі незаконно.
Лукашенко вже почав висловлюватись про крах Росії
Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що поразка Росії у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України нібито зачепить всі країни СНД.
Лукашенко також почав скаржитись, що нібито деякі країни колишнього СРСР нібито відходять від єдності через страх перед західними санкціями.
Останнім часом склалася така ситуація, зокрема й у зв'язку з проведенням СВО в Україні, що багато хто – і керівники, і силовики, чого бути категорично не повинно, – почали якусь для себе вигоду в цьому шукати. Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деяк: "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього.
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