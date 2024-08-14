Служба зовнішньої розвідки закликає українців утриматися від поїздок до Білорусі

Служба зовнішньої розвідки України закликала громадян не їхати до Білорусі. Українців попередили про можливі ризики.

Чому українцям не варто їхати до Білорусі

Зазначається, що українці можуть в’їхати на територію Білорусі через інші країни, які межують з РБ, окрім України.

Зокрема одразу після прибуття, громадяни України будуть піддані "фільтраційним заходам" (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди та інше).

Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу — їх підключають до спеціалізованого "криміналістичного софту" для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються, — йдеться у повідомленні. Поширити

У відомстві наголошують, що на цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Також за наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є "чутливими", трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм.

Крім цього громадяни України на території Білорусі, як і у Росії, піддаються прискіпливій увазі з боку спецслужб та поліції.

Пам’ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію Білорусі, ваші права можуть бути порушені у будь-який момент, — додали у СЗРУ. Поширити

На території Білорусі діє Консульський відділ посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України. Телефон: +375 17 283 19 89.

У ДПСУ спростували перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, він не виключає, що для нагнітання ситуації Білорусь може перемістити окремі підрозділи своєї армії вглиб власної території.

Водночас наразі ДПСУ не відмічає переміщення чи нарощування техніки або особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.

Слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною речник ДПСУ назвав підіграванням агресивній риториці країни-терористки, Росії.