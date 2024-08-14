Служба зовнішньої розвідки закликає українців утриматися від поїздок до Білорусі

Служба зовнішньої розвідки України закликала громадян не їхати до Білорусі. Українців попередили про можливі ризики.
Головні тези:
- Українцям не рекомендується подорожувати до Білорусі через можливі ризики та загрози безпеці.
- Громадяни України можуть бути піддані “фільтраційним заходам” та стеженню спецслужб у Білорусі.
- При заїзді до Білорусі українці ризикують порушенням прав та позбавленням волі через непередбачуване трактування інформації з їхніх телефонів.
- Депортація, звинувачення у кримінальних справах та статті про екстремізм - це лише кілька наслідків можливого візиту до Білорусі для громадян України.
Чому українцям не варто їхати до Білорусі
Зазначається, що українці можуть в’їхати на територію Білорусі через інші країни, які межують з РБ, окрім України.
Зокрема одразу після прибуття, громадяни України будуть піддані "фільтраційним заходам" (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди та інше).
У відомстві наголошують, що на цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі.
Також за наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є "чутливими", трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм.
Крім цього громадяни України на території Білорусі, як і у Росії, піддаються прискіпливій увазі з боку спецслужб та поліції.
На території Білорусі діє Консульський відділ посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України. Телефон: +375 17 283 19 89.
У ДПСУ спростували перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною
Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, він не виключає, що для нагнітання ситуації Білорусь може перемістити окремі підрозділи своєї армії вглиб власної території.
Водночас наразі ДПСУ не відмічає переміщення чи нарощування техніки або особового складу білоруських збройних сил поблизу українського кордону.
Слова Лукашенка про вказівки щодо перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною речник ДПСУ назвав підіграванням агресивній риториці країни-терористки, Росії.
10 серпня нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко почав вимагати посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями України.
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