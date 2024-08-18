Білорусь перекинула третину своєї армії до кордону з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії.
Головні тези:
- Білорусь заявляє про перекидання третини своєї армії до кордону з Україною через загрозу від Росії та напруженість на кордоні.
- Лукашенко використовує інформаційну кампанію для нагнітання напруженості та спроб вплинути на українську ситуацію.
- На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.
Лукашенко вкотре заявив про посилення кордону з Україною
Окрім цього Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".
Білорусь продовжує нагнітати тему “напруженості” на кордоні з Україною
На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.
Зокрема міністр оборони країни заявив про «високу ймовірність збройних провокацій з боку України та резонансних акцій із залученням білоруських націоналістичних формувань».
Заклики нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва та Москви сісти за стіл переговорів і «завершити цю бійку» свідчать, що успіх української операції в Курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни, вважають у ЦПД.
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