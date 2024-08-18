Білорусь перекинула третину своєї армії до кордону з Україною
Категорія
Світ
Дата публікації

Білорусь перекинула третину своєї армії до кордону з Україною

Білорусь перекинула третину своєї армії до кордону з Україною
Джерело:  online.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії.

Головні тези:

  • Білорусь заявляє про перекидання третини своєї армії до кордону з Україною через загрозу від Росії та напруженість на кордоні.
  • Лукашенко використовує інформаційну кампанію для нагнітання напруженості та спроб вплинути на українську ситуацію.
  • На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.

Лукашенко вкотре заявив про посилення кордону з Україною

Бачачи їхню (України — ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках — так, як це в разі війни, оборони було б, — наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи — "Альфа", "Алмаз" та інші — найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять, — заявив Лукашенко.

Окрім цього Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було, — заявив Лукашенко.

Білорусь продовжує нагнітати тему “напруженості” на кордоні з Україною

На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.

Зокрема міністр оборони країни заявив про «високу ймовірність збройних провокацій з боку України та резонансних акцій із залученням білоруських націоналістичних формувань».

Скриншоти публікацій з заявами білоруського міністра оборони

Заява білоруського міністра є частиною інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, мета якої — відтягнути до північного кордону українські сили з важливих ділянок фронту. Білорусь вже не вперше вдається до подібних інформаційних атак проти України, діючи в інтересах Москви.

Заклики нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва та Москви сісти за стіл переговорів і «завершити цю бійку» свідчать, що успіх української операції в Курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни, вважають у ЦПД.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь передає армії РФ власну військову техніку
Техніка армії Білорусі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Служба зовнішньої розвідки закликає українців утриматися від поїздок до Білорусі
Служба зовнішньої розвідки закликає українців утриматися від поїздок до Білорусі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Білорусі знову бідкаються через "напруженість" на кордоні з Україною
Центр протидії дезінформації
Хренін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?