У Білорусі знову бідкаються через "напруженість" на кордоні з Україною

Білорусь активізувала зусилля з нагнітання напруженості на кордоні з Україною. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Головні тези:
- Білорусь інтенсифікує ймовірність збройних провокацій на кордоні з Україною, намагаючись відтягнути українські сили з важливих ділянок фронту.
- Дії Білорусі та її спроби нагнітати напруженість на кордоні є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підтримку російських інтересів.
- Білорусь вдається до подібних інформаційних атак проти України постійно.
- Українська операція в Курській області спричинює побоювання і невпевненість у Мінську, оскільки успіх українських сил є загрозою російським планам.
Білорусь продовжує нагнітати тему “напруженості” на кордоні з Україною
На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.
Заклики нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва та Москви сісти за стіл переговорів і «завершити цю бійку» свідчать, що успіх української операції в Курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни, вважають у ЦПД.
Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору країни за допомогою БпЛА та вже погрожує відповіддю.
Зокрема білоруський диктатор абсурдно заявив, що у повітряному просторі його країни нібито збивали українські безпілотники.
За твердженнями Лукашенка, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.
Білоруський диктатор заявляє, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.
Він заявив, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.
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