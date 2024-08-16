У Білорусі знову бідкаються через "напруженість" на кордоні з Україною

Білорусь активізувала зусилля з нагнітання напруженості на кордоні з Україною. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Білорусь продовжує нагнітати тему “напруженості” на кордоні з Україною

На тлі подій у Курській області РФ від представників Білорусі знову почали лунати заяви про нібито наявність загрози з боку України.

Зокрема міністр оборони країни заявив про «високу ймовірність збройних провокацій з боку України та резонансних акцій із залученням білоруських націоналістичних формувань». Поширити

Скрини публікацій з заявами білоруського міністра оборони

Заява білоруського міністра є частиною інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, мета якої — відтягнути до північного кордону українські сили з важливих ділянок фронту. Білорусь вже не вперше вдається до подібних інформаційних атак проти України, діючи в інтересах Москви. Поширити

Заклики нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва та Москви сісти за стіл переговорів і «завершити цю бійку» свідчать, що успіх української операції в Курській області викликає у Мінська побоювання, невпевненість та тривогу щодо подальшого розвитку російсько-української війни, вважають у ЦПД.

Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору країни за допомогою БпЛА та вже погрожує відповіддю.

Зокрема білоруський диктатор абсурдно заявив, що у повітряному просторі його країни нібито збивали українські безпілотники.

За твердженнями Лукашенка, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.

Білоруський диктатор заявляє, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.

Він заявив, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.