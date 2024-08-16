В Беларуси снова жалуются из-за "напряженности" на границе с Украиной

Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Беларусь продолжает нагнетать тему "напряженности" на границе с Украиной

На фоне событий в Курской области РФ от представителей Беларуси снова начали раздаваться заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины.

В частности, министр обороны страны заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины и резонансных акций с привлечением белорусских националистических формирований». Поделиться

Скрины публикаций с заявлениями беларусского министра обороны

Заявление беларусского министра является частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, цель которой оттянуть к северной границе украинские силы из важных участков фронта. Беларусь уже не впервые прибегает к подобным информационным атакам против Украины, действуя в интересах Москвы. Поделиться

Призывы нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и «завершить эту драку» свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу по поводу дальнейшего развития российско-украинской войны, считают в ЦПД.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства страны с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.

В частности, беларусский диктатор абсурдно заявил, что в воздушном пространстве его страны якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Беларусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.

Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.