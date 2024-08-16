В Беларуси снова жалуются из-за "напряженности" на границе с Украиной

Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Главные тезисы
- Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной для поддержки российских интересов.
- Действия Лукашенко направлены на отвлечение украинских сил от важных участков фронта.
- Украинская операция в Курской области вызывает опасения в Минске, так как угрожает российским планам и вызывает неуверенность в дальнейшем развитии событий.
Беларусь продолжает нагнетать тему "напряженности" на границе с Украиной
На фоне событий в Курской области РФ от представителей Беларуси снова начали раздаваться заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины.
Призывы нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и «завершить эту драку» свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу по поводу дальнейшего развития российско-украинской войны, считают в ЦПД.
Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства страны с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.
В частности, беларусский диктатор абсурдно заявил, что в воздушном пространстве его страны якобы сбивали украинские беспилотники.
По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.
Беларусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.
Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.
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