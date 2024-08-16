В Беларуси снова жалуются из-за "напряженности" на границе с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

В Беларуси снова жалуются из-за "напряженности" на границе с Украиной

ЦПД
Хренин
Читати українською

Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Главные тезисы

  • Беларусь активизировала усилия по нагнетанию напряженности на границе с Украиной для поддержки российских интересов.
  • Действия Лукашенко направлены на отвлечение украинских сил от важных участков фронта.
  • Украинская операция в Курской области вызывает опасения в Минске, так как угрожает российским планам и вызывает неуверенность в дальнейшем развитии событий.

Беларусь продолжает нагнетать тему "напряженности" на границе с Украиной

На фоне событий в Курской области РФ от представителей Беларуси снова начали раздаваться заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины.

В частности, министр обороны страны заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины и резонансных акций с привлечением белорусских националистических формирований».

Скрины публикаций с заявлениями беларусского министра обороны

Заявление беларусского министра является частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной, цель которой оттянуть к северной границе украинские силы из важных участков фронта. Беларусь уже не впервые прибегает к подобным информационным атакам против Украины, действуя в интересах Москвы.

Призывы нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и Москву сесть за стол переговоров и «завершить эту драку» свидетельствуют, что успех украинской операции в Курской области вызывает у Минска опасения, неуверенность и тревогу по поводу дальнейшего развития российско-украинской войны, считают в ЦПД.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства страны с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.

В частности, беларусский диктатор абсурдно заявил, что в воздушном пространстве его страны якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Беларусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.

Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины — цинично лжет Лукашенко.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко готовит масштабную провокацию против Украины
Лукашенко и Си
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко цинично обвинил Украину в атаке дронов
Олександр Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?