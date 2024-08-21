Російський дрон вкотре залетів до Білорусі під час атаки на Україну

Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він — невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області, — зазначає "Гаюн".