Російський дрон вкотре залетів до Білорусі під час атаки на Україну
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Російський дрон вкотре залетів до Білорусі під час атаки на Україну

Російський дрон вкотре залетів до Білорусі під час атаки на Україну
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Безпілотник типу "Shahed" вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі під час масової повітряної атаки РФ на Україну.

Головні тези:

  • Російські дрони, зокрема типу “Shahed”, залітали до Білорусі під час масової повітряної атаки РФ на Україну.
  • У липні лише за 20 днів до Білорусі залетіло 9 дронів, які викликали різні наслідки, включаючи вибухи та падіння дронів.
  • Більшість дронів повертались на територію України, але деякі пролягали вглиб Білорусі.

Російські дрони продовжують залітати до Білорусі

Як зазначається, близько 8:40 ранку один із дронів-камікадзе типу "Shahed" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України.

За попередніми даними, далі "Шахед" продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону, — йдеться в повідомленні.

Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні

Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:

  • один вибухнув і впав у Білорусі;

  • сім полетіли на територію України;

  • доля ще одного невідома.

Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.

Так дрон, який залетів до Білорусі вночі 13 липня, пройшов понад 350 км аж до самого Вітебська і після цього зник, що з ним було далі і де він — невідомо. Ще один "Шахед", який був четвертим за рахунком, 16 липня пролетів над Білоруссю понад 400 км та вибухнув, впавши в Жовтневому районі Гомельської області, — зазначає "Гаюн".

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