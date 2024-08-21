Російський дрон вкотре залетів до Білорусі під час атаки на Україну

Безпілотник типу "Shahed" вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі під час масової повітряної атаки РФ на Україну.
Головні тези:
- Російські дрони, зокрема типу “Shahed”, залітали до Білорусі під час масової повітряної атаки РФ на Україну.
- У липні лише за 20 днів до Білорусі залетіло 9 дронів, які викликали різні наслідки, включаючи вибухи та падіння дронів.
- Більшість дронів повертались на територію України, але деякі пролягали вглиб Білорусі.
Російські дрони продовжують залітати до Білорусі
Як зазначається, близько 8:40 ранку один із дронів-камікадзе типу "Shahed" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України.
Близько 10 дронів РФ залетіло до Білорусі у липні
Як зазначається, всього з 11 по 31 липня в Білорусь залітали дев'ять дронів. А саме:
один вибухнув і впав у Білорусі;
сім полетіли на територію України;
доля ще одного невідома.
Більшість із них, а точніше сім із дев'яти, за даними моніторингової групи, поверталися на територію України, інші ж залітали вглиб Білорусі.
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