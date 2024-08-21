Сили ППО знищили 50 дронів і ракету під час масованої атаки РФ на Україну

21 серпня РФ завдала повітряного удару по Україні балістикою, крилатою ракетою та 69 дронами-камікадзе. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити одну керовану авіаційну ракету та 50 "Шахедів".

Повітряні сили озвучили кількість збитих цілей під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, з території Воронезької області РФ було запущено дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, а з повітряного простору Курської області — керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Додатково з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська надіслали 69 ударних "Шахедів".

Повітряними силами України було виявлено та супроводжено 72 повітряні цілі. Протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото — t.me/ComAFUA

В результаті протиповітряного бою було збито 51 повітряну ціль:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69

50 ударних "Шахедів" у різних областях.

Цілі збили в Хмельницькій, Полтавській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, 16 ворожих безпілотників було втрачено під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Російські дрони залетіли до Білорусі під час атаки на Україну

Військові зазначають, що зафіксовано перетин ворожим дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області. Окрім цього, один із російських безпілотників повернувся до Бєлгородської області.