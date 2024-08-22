Сили ППО збили два "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Вночі 22 серпня Росія випустила по Україні 10 дронів, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та застосовувала протирадіолокаційні ракети.

Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ на Україну 22 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, армія РФ завдала удару 10 БпЛА типу Shahed із Курського напрямку.

Вказано, що більшістю виявлених БпЛА ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

Сили протиповітряної оборони збили два ударних дрони, ще два впали самостійно. Завдяки активній протидії більшість ворожих ракет не досягла своїх цілей.

За попередніми даними, жертв і серйозних руйнувань вдалося уникнути.

Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності

Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і протягом вихідних зросте ризик як нічних, так і денних атак російських безпілотників і ракет по всій території України у зв'язку з Днем незалежності України 24 серпня, — йдеться в заяві посольства. Поширити

Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки: