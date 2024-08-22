Сили ППО збили два "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Вночі 22 серпня Росія випустила по Україні 10 дронів, дві балістичні ракети "Іскандер-М" та застосовувала протирадіолокаційні ракети.
Головні тези:
- Росія вчинила атаку на Україну вночі 22 серпня, застосувавши дрони, балістичні ракети та протирадіолокаційні засоби.
- Сили протиповітряної оборони забезпечили захист і збили два ударних дрони під час нападу.
- Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів з боку РФ перед Днем Незалежності.
- У разі небезпеки рекомендується слідкувати за місцевими ЗМІ, визначати місця укриттів та дотримуватись вказівок українських чиновників.
Повітряні сили озвучили деталі атаки РФ на Україну 22 серпня
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, армія РФ завдала удару 10 БпЛА типу Shahed із Курського напрямку.
Вказано, що більшістю виявлених БпЛА ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.
Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.
Сили протиповітряної оборони збили два ударних дрони, ще два впали самостійно. Завдяки активній протидії більшість ворожих ракет не досягла своїх цілей.
За попередніми даними, жертв і серйозних руйнувань вдалося уникнути.
Посольство США в Україні попереджає про підвищений ризик обстрілів РФ до Дня Незалежності
Водночас у посольстві США в Україні зазначили дії, які необхідно вжити у разі небезпеки:
слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ.
визначити місця укриттів заздалегідь, заздалегідь, за будь-якої повітряної тривоги.
негайно сховатись, якщо оголошено повітряну тривогу.
дотримуватись вказівок українських чиновників і рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.
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