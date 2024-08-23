Злочинна армія РФ у ніч на 23 серпня скинула керовану авіабомбу на село Богуславка Борівської громади Ізюмського району на Харківщині внаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по селу Богуславка на Харківщині

Зазначається, що рятувальники дістали з під завалів зруйнованих авіабомбою російських окупантів житлових будінків у Богуславці тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини.

Відомо, що поранення внаслідок ворожої атаки також отримала 78-річна жінка.

За інформацією представників прокуратури Харківської області, 23 серпня близько 3:15 війська РФ завдали авіаудар по с. Богуславка Ізюмського району. Загинули 61-річний чоловік та його 59-річна дружина. 78-річна жінка отримала поранення.

Що відомо про руйнування внаслідок атаки окупантів РФ по Богуславці

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки російських окупантів у Богуславці було зруйновано житлові будинки та спалахнула пожежа у будівлі на площі 80 м кв.

Також у прокуратурі зазначають, що ,попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.