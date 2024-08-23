Злочинна армія РФ у ніч на 23 серпня скинула керовану авіабомбу на село Богуславка Борівської громади Ізюмського району на Харківщині внаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів.
Головні тези:
- У ніч на 23 серпня армія РФ здійснила атаку на село Богуславка Ізюмського району на Харківщині.
- Загинули двоє місцевих жителів, а третя особа отримала поранення внаслідок авіаудару російських військ.
- Атака спричинила зруйнування житлових будинків та пожежу у приміщенні на площі 80 м кв.
- Окупанти використали ФАБ-500 з УМПК під час нападу на село, залишивши смертельні наслідки.
- Прокуратура Харківської області розслідує цей злочин та намагається встановити відповідальних за трагедію.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по селу Богуславка на Харківщині
Зазначається, що рятувальники дістали з під завалів зруйнованих авіабомбою російських окупантів житлових будінків у Богуславці тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини.
Відомо, що поранення внаслідок ворожої атаки також отримала 78-річна жінка.
За інформацією представників прокуратури Харківської області, 23 серпня близько 3:15 війська РФ завдали авіаудар по с. Богуславка Ізюмського району. Загинули 61-річний чоловік та його 59-річна дружина. 78-річна жінка отримала поранення.
Що відомо про руйнування внаслідок атаки окупантів РФ по Богуславці
У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки російських окупантів у Богуславці було зруйновано житлові будинки та спалахнула пожежа у будівлі на площі 80 м кв.
Також у прокуратурі зазначають, що ,попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.
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