Армія РФ вбила двох людей під час нічної атаки на Харківщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вбила двох людей під час нічної атаки на Харківщину

ДСНС України
Армія РФ скинула авіабомбу на Богуславку
Read in English

Злочинна армія РФ у ніч на 23 серпня скинула керовану авіабомбу на село Богуславка Борівської громади Ізюмського району на Харківщині внаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів. 

Головні тези:

  • У ніч на 23 серпня армія РФ здійснила атаку на село Богуславка Ізюмського району на Харківщині.
  • Загинули двоє місцевих жителів, а третя особа отримала поранення внаслідок авіаудару російських військ.
  • Атака спричинила зруйнування житлових будинків та пожежу у приміщенні на площі 80 м кв.
  • Окупанти використали ФАБ-500 з УМПК під час нападу на село, залишивши смертельні наслідки.
  • Прокуратура Харківської області розслідує цей злочин та намагається встановити відповідальних за трагедію.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по селу Богуславка на Харківщині

Зазначається, що рятувальники дістали з під завалів зруйнованих авіабомбою російських окупантів житлових будінків у Богуславці тіла 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини.

Відомо, що поранення внаслідок ворожої атаки також отримала 78-річна жінка.

За інформацією представників прокуратури Харківської області, 23 серпня близько 3:15 війська РФ завдали авіаудар по с. Богуславка Ізюмського району. Загинули 61-річний чоловік та його 59-річна дружина. 78-річна жінка отримала поранення.

Що відомо про руйнування внаслідок атаки окупантів РФ по Богуславці

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки російських окупантів у Богуславці було зруйновано житлові будинки та спалахнула пожежа у будівлі на площі 80 м кв.

Також у прокуратурі зазначають, що ,попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Херсоні частково зникло світло через ранкову атаку армії РФ
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили два "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили два "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 14 ударних дронів під час атаки Росії на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?