Сили ППО знищили 14 ударних дронів під час атаки Росії на Україну

Уночі 23 серпня українській ППО вдалося вкотре успішно відбити атаку російських загарбників, під час якої ворог використав як дрони, так і ракети.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- У результаті атаки російських окупантів було пошкоджено деякі споруди та автомобілі в Черкаській області.
- Сили ППО успішно зірвали спроби атаки ударними БПЛА в Київщині, знищивши ворожі дрони.
Що відомо про результати роботи ППО 23 серпня
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 23 серпня 2024 року російські окупанти здійснили атаку двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області.
Окрім того, вони задіяли 16 ударних БпЛА типу “Shahed” (райони пусків — Єйськ, Курськ — РФ).
До нового протиповітряного бою були залучені: авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Українським силам ППО вдалося успішно знищити 14 ворожих “шахедів”. Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.
Що відомо про ситуацію у регіонах
Уночі на Черкащині працювала ППО. В результаті бойової роботи було знищено ворожий “шахед”.
Про це повідомляє місцева ОВА
Також відомо про падіння ракети на відкритій місцевості в області.
Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась.
Окрім того, вночі ворог намагався атакувати ударними БПЛА Київщину. Внаслідок вдалої роботи сил ППО, ворожі цілі були знищені.
Влучань в обʼєкти інфраструктури та постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів.
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