Сили ППО знищили 14 ударних дронів під час атаки Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 14 ударних дронів під час атаки Росії на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі 23 серпня українській ППО вдалося вкотре успішно відбити атаку російських загарбників, під час якої ворог використав як дрони, так і ракети.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
  • У результаті атаки російських окупантів було пошкоджено деякі споруди та автомобілі в Черкаській області.
  • Сили ППО успішно зірвали спроби атаки ударними БПЛА в Київщині, знищивши ворожі дрони.

Що відомо про результати роботи ППО 23 серпня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 23 серпня 2024 року російські окупанти здійснили атаку двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області.

Окрім того, вони задіяли 16 ударних БпЛА типу “Shahed” (райони пусків — Єйськ, Курськ — РФ).

До нового протиповітряного бою були залучені: авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Українським силам ППО вдалося успішно знищити 14 ворожих “шахедів”. Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Дякую за бойову роботу! З Днем державного прапора України!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію у регіонах

Уночі на Черкащині працювала ППО. В результаті бойової роботи було знищено ворожий “шахед”.

Про це повідомляє місцева ОВА

Також відомо про падіння ракети на відкритій місцевості в області.

Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась.

Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, вночі ворог намагався атакувати ударними БПЛА Київщину. Внаслідок вдалої роботи сил ППО, ворожі цілі були знищені.

Влучань в обʼєкти інфраструктури та постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль готує росіян до "нової реальності" під час наступу ЗСУ на Курщину
Кремль готує росіян до "нової реальності" під час наступу ЗСУ на Курщину
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії
Міноборони Британії
РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ досягли нових успіхів у межах контрнаступу на Курщині
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?