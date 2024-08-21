Кремль готує росіян до "нової реальності" під час наступу ЗСУ на Курщину

Щоб швидше заспокоїти настрої цивільних, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності".

Як Путінський режим готує росіян до “нової реальності”

У Кремлі вважають, що бої в Курській області, куди проникли підрозділи ЗСУ, можуть тривати кілька місяців за оптимістичними прогнозами. Російська влада поступово готує населення до нової "нормальності" в умовах контролю українськими військовими частини російської території.

На початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були шоковані, але за два тижні цей шок змінився звиканням, — розповів близький до Кремля співрозмовник. Поширити

За його словами, спочатку не було зрозуміло, з якими силами і на який термін зайшли українські військові, але зараз ситуація більш прояснилася, і це полегшує сприйняття.

До обласних центрів ще далеко, але сам факт вторгнення і захоплення населених пунктів на російській території — подія нова і вкрай неприємна, — відзначив інсайдер. Поширити

Згідно з опитуваннями, рівень тривожних настроїв серед росіян зріс на 6% і досяг 45%. У Кремлі вважають ці показники високими, але очікують на їхнє зниження незабаром.

Щоб заспокоїти населення, кремлівська пропаганда активно просуває ідею "нової реальності" і "нової нормальності", подібні терміни вже використовувалися під час пандемії та на початку війни. Метою є переконати людей, що ситуація не є відхиленням, а тимчасовою нормою, що допоможе зменшити тривожність.

Основні тези цієї "нової реальності" включають: факт прориву українських військ, їхню неминучу поразку, але повернення територій потребує часу, і росіянам слід бути терплячими. Водночас громадян закликають перенаправити свій негатив у позитивні дії, наприклад, допомагати Курській області. Адміністрація Путіна вже "рекомендувала" регіональній владі організувати такі ініціативи.

Іншим аспектом "нової нормальності" є проведення виборів губернатора Курської області. Відмова від виборів лише підсилила б паніку, створюючи враження, що регіон під загрозою або вже втрачений. Наразі жодних загроз для проведення голосування немає, стверджує джерело.

На Курщині оголосили дострокові вибори губернатора через наступ ЗСУ

Як повідомив обласний виборчком, рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян РФ.

Замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться 29 серпня.

Натомість виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".