Кремль готовит россиян к "новой реальности" во время наступления ВСУ на Курщину

Чтобы быстрее успокоить гражданские настроения, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности".

Как Путинский режим готовит россиян к "новой реальности"

В Кремле считают, что бои в Курской области, куда проникли подразделения ВСУ, могут занять несколько месяцев по оптимистичным прогнозам. Российские власти постепенно готовят население к новой "нормальности" в условиях контроля украинскими военными части российской территории.

В начале операции ВСУ в Курской области российские "элиты" были шокированы, но через две недели этот шок сменился привыканием, — рассказал близкий к Кремлю собеседник. Поделиться

По его словам, сначала не было понятно, с какими силами и на какой срок зашли украинские военные, но сейчас ситуация прояснилась, и это облегчает восприятие.

До областных центров еще далеко, но сам факт вторжения и захвата населенных пунктов на российской территории — событие новое и крайне неприятное, — отметил инсайдер. Поделиться

Согласно опросам, уровень тревожных настроений среди россиян вырос на 6% и достиг 45%. В Кремле считают эти показатели высокими, но ожидают их снижения в скором времени.

Чтобы успокоить население, кремлевская пропаганда активно продвигает идею "новой реальности" и "новой нормальности", подобные термины уже использовались во время пандемии и начала войны. Целью является убедить людей, что ситуация не является отклонением, а временной нормой, которая поможет уменьшить тревожность.

Основные тезисы этой "новой реальности" включают факт прорыва украинских войск, их неизбежное поражение, но возвращение территорий требует времени, и россиянам следует быть терпеливыми. В то же время, граждан призывают перенаправить свой негатив в положительные действия, например, помогать Курской области. Администрация Путина уже "рекомендовала" региональным властям организовать такие инициативы.

Другим аспектом "новой нормальности" есть проведение выборов губернатора Курской области. Отказ от выборов лишь усилил панику, создавая впечатление, что регион под угрозой или уже потерян. Пока никаких угроз для проведения голосования нет, утверждает источник.

На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ

Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.

Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".