Абсурдное решение. Эксперт высмеял Путина после прорыва ВСУ на Курщину
Категория
Украина
Дата публикации

Абсурдное решение. Эксперт высмеял Путина после прорыва ВСУ на Курщину

Путин
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Источник:  The Telegraph

Аналитик и редактор The Telegraph Доминик Николс проанализировал происходящее в Курской области на фоне наступления украинских сил. По его убеждению, диктатор Путин допустил серьезную ошибку.

Главные тезисы

  • Украинские силы за неделю взяли под контроль больше территории РФ, чем Россия за последний год, что свидетельствует о слабости российской армии.
  • Российские захватчики не могут приспособиться к темпу на поле боя, в то время как ВСУ действуют более слаженно и эффективно.
  • Украина показала способность к использованию маневра с комбинированными вооружениями.

Путин не смог защитить свои территории

Иностранный эксперт призвал обратить внимание на интереснейший факт: за считанные дни украинские силы взяли под контроль более 1000 кв. км на территории России.

Что важно понимать, ВСУ за неделю захватили больше территории, чем Россия за последний год.

На фоне последних неожиданных событий власти РФ были вынуждены объявить чрезвычайное положение в Курской и Белгородской области.

‎Москва оставила большую часть границы без охраны — потрясающе абсурдное и самоуверенное решение. К тому же, украинцы знают, что российская армия очень слабая, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, приносит только истощение, — подчеркнул Доминик Николс.

ВСУ действуют более слаженно, чем армия РФ

Как отмечает аналитик, российские захватчики никак не могут приспособиться к темпу на поле боя.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали, что враг не готов к неприятным неожиданностям, а это значит, что их можно периодически повторять и рассчитывать на аналогичный эффект.

Что также важно понимать, во время Курской операции украинские силы действуют как морская ударная группа, которая может наносить удары вдоль и поперек побережья.

На этом фоне армия РФ никогда не знает точно, где будет следующий удар. Это действенный способ, чтобы не дать врагу расслабиться ни на миг.

Путин также должен беспокоить то, что Украина продемонстрировала способность применять маневр с использованием комбинированных вооружений, при котором танки, пехота, инженеры могут действовать согласованно и не превращаться в "беспорядочную кашу".

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