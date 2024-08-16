Часто гораздо сильнее. Ветеран батальона "Айдар" о женщинах на войне
Категория
Украина
Дата публикации

Часто гораздо сильнее. Ветеран батальона "Айдар" о женщинах на войне

женщины в ВСУ
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Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным "Уксус" во время интервью Online.UA выразил свое глубокое уважение к украинским женщинам, которые прилагают максимальные усилия для победы над врагом, демонстрируя истинную силу и преданность родине.

Главные тезисы

  • Станислав Дехтяр призывает прекратить дискредитацию украинских защитниц, ведь они заслуживают уважения и благодарности со стороны народа.
  • Женщины на фронте вносят большой вклад в победу Украины.

Дискредитация женщин в армии — это совковщина

По словам ветерана, женщины, с которыми он успел познакомиться на фронте, в большинстве случаев были медиками.

Некоторые — боевыми, другие же — медиками в добровольческих формированиях, таких как "Госпитальеры".

Прекрасные девушки, чудесные, сильные — максимально сильные. Гораздо сильнее часто, чем некоторые мужчины. Очень. У меня есть подруга, которую зовут Елена — медик-доброволец в "Госпитальерах". Она ездит на ротации, на штабы, эвакуации. Делает очень много работы, причем условно безвозмездной. Все на своем энтузиазме, на своих силах. Это заслуживает большого уважения. А дискредитировать женщин в армии это какая-то совковщина, не имеет никакого смысла.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Ветеран откровенно признается, что не хотел бы видеть женщин в штурмовиках, ведь это тяжелая работа.

То же касается и артиллерии, поскольку снаряды не легкие, а сама работа довольно грязная и сложная.

Однако обесценивать вклад украинских женщин в победу стопроцентно нельзя.

Переводить ответственность на кого-то за происходящее здесь и искать крайнего — такая себе идея, не очень классная на самом деле. Гораздо легче сидеть на диване, ставить лайки, писать комментарии "Почему не в окопе?" и так далее. Это смешно со стороны выглядит.

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