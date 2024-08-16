Часто гораздо сильнее. Ветеран батальона "Айдар" о женщинах на войне

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным "Уксус" во время интервью Online.UA выразил свое глубокое уважение к украинским женщинам, которые прилагают максимальные усилия для победы над врагом, демонстрируя истинную силу и преданность родине.

Дискредитация женщин в армии — это совковщина

По словам ветерана, женщины, с которыми он успел познакомиться на фронте, в большинстве случаев были медиками.

Некоторые — боевыми, другие же — медиками в добровольческих формированиях, таких как "Госпитальеры".

Прекрасные девушки, чудесные, сильные — максимально сильные. Гораздо сильнее часто, чем некоторые мужчины. Очень. У меня есть подруга, которую зовут Елена — медик-доброволец в "Госпитальерах". Она ездит на ротации, на штабы, эвакуации. Делает очень много работы, причем условно безвозмездной. Все на своем энтузиазме, на своих силах. Это заслуживает большого уважения. А дискредитировать женщин в армии это какая-то совковщина, не имеет никакого смысла. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Ветеран откровенно признается, что не хотел бы видеть женщин в штурмовиках, ведь это тяжелая работа.

То же касается и артиллерии, поскольку снаряды не легкие, а сама работа довольно грязная и сложная.

Однако обесценивать вклад украинских женщин в победу стопроцентно нельзя.