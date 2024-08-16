Часто гораздо сильнее. Ветеран батальона "Айдар" о женщинах на войне

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным "Уксус" во время интервью Online.UA выразил свое глубокое уважение к украинским женщинам, которые прилагают максимальные усилия для победы над врагом, демонстрируя истинную силу и преданность родине.
Главные тезисы
- Станислав Дехтяр призывает прекратить дискредитацию украинских защитниц, ведь они заслуживают уважения и благодарности со стороны народа.
- Женщины на фронте вносят большой вклад в победу Украины.
Дискредитация женщин в армии — это совковщина
По словам ветерана, женщины, с которыми он успел познакомиться на фронте, в большинстве случаев были медиками.
Некоторые — боевыми, другие же — медиками в добровольческих формированиях, таких как "Госпитальеры".
Ветеран откровенно признается, что не хотел бы видеть женщин в штурмовиках, ведь это тяжелая работа.
То же касается и артиллерии, поскольку снаряды не легкие, а сама работа довольно грязная и сложная.
Однако обесценивать вклад украинских женщин в победу стопроцентно нельзя.
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