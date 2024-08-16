Часто набагато сильніші. Ветеран батальйону "Айдар" про жінок на війні

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним "Уксус" під час інтерв'ю Online.UA висловив свою глибоку повагу до українських жінок, які докладають максимальних зусиль для перемоги над ворогом, демонструючи справжню силу та відданість батьківщині.
Головні тези:
- Станіслав Дехтяр закликає припинити дискредитацію українських захисниць, адже вони заслуговують на повагу та вдячність з боку народу.
- Жінки на фронті роблять великий внесок у перемогу України.
Дискредитація жінок в армії — це совковщина
За словами ветерана, жінки, з якими він встиг познайомитися на фронті, у більшості випадків були медикинями.
Деякі — бойові медикині, інші ж — медикині в добровольчих формуваннях, таких як “Госпітальєри”.
Ветеран відверто зізнається, що не хотів би бачити в жінок в штурмовиках, адже це дужа важка робота.
Те саме стосується й артилерії, оскільки снаряди також не легенькі, а сама робота доволі брудна і складна.
Однак знецінювати внесок українських жінок у перемогу — стовідсотково не можна.
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