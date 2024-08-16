Часто набагато сильніші. Ветеран батальйону "Айдар" про жінок на війні

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним "Уксус" під час інтерв'ю Online.UA висловив свою глибоку повагу до українських жінок, які докладають максимальних зусиль для перемоги над ворогом, демонструючи справжню силу та відданість батьківщині.

Дискредитація жінок в армії — це совковщина

За словами ветерана, жінки, з якими він встиг познайомитися на фронті, у більшості випадків були медикинями.

Деякі — бойові медикині, інші ж — медикині в добровольчих формуваннях, таких як “Госпітальєри”.

Чудові дівчата, прекрасні, сильні, максимально сильні. Набагато сильніші часто, ніж деякі чоловіки. Дуже. В мене є подруга, яку звати Олена — медик-доброволець в “Госпітальєрах”. Вона їздить на ротації, на штаби, на медаваки, на евакуації. Робить дуже багато роботи, причому умовно безоплатної. Все на своєму ентузіазмі, на своїх силах. Це заслуговує на велику повагу. А дискредитувати жінок в армії — це якась совковщина, немає жодного сенсу. Станіслав “Уксус” Дехтяр Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Ветеран відверто зізнається, що не хотів би бачити в жінок в штурмовиках, адже це дужа важка робота.

Те саме стосується й артилерії, оскільки снаряди також не легенькі, а сама робота доволі брудна і складна.

Однак знецінювати внесок українських жінок у перемогу — стовідсотково не можна.