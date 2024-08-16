Это были просто дети. В ВСУ поделились неожиданными подробностями боев за Курщину
Категория
Украина
Дата публикации

Это были просто дети. В ВСУ поделились неожиданными подробностями боев за Курщину

ВСУ
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Источник:  The Times

Издание The Times пообщалось с украинскими воинами, участвовавшими в первой волне прорыва ВСУ в Курскую область. По словам бойцов, сначала они не встретили никакого сопротивления со стороны российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Бои за Курщину стали тяжелыми, только когда прибыл российский спецназ.
  • Некоторые украинские воины готовились к операции на учениях в Британии.
  • Также были некоторые проблемы с оружием, которые тормозили продвижение ВСУ.

Как на самом деле происходил прорыв ВСУ на Курщину

Воины ВСУ вспоминают, что около 03:00 6 августа они молниеносно пересекли границу, ожидая жесткое сопротивление противника, однако этого не произошло.

Это были просто дети... когда они увидели нас, они немедленно сдались. Они даже не пытались дать отпор, — рассказывает военный медик из Херсона Адам, который одним из первых прорвался в Курскую область.

Что важно понимать, сопротивление началось только на четвертый день после начала контрнаступления ВСУ.

За эти дни украинские воины успели пробиться в город Суджа. Они планировали пройти через город, зачищая каждый его уголок от российских захватчиков.

Бойцы вспоминают, что ситуация начала стремительно обостряться на второй день зачистки, когда прибыл российский спецназ, и тогда бои стали очень жесткими.

На третий день группу Адама окружили со всех сторон, и, если бы не прибывшее подкрепление, боец, скорее всего, не выжил бы. Сегодня он восстанавливается в больнице в Сумской области.

Как проходила подготовка к Курской операции

Как удалось узнать журналистам, за месяц до прорыва в Курскую область часть воинов ВСУ отправили в Англию.

Там они прошли несколько дней обучения вместе с британскими солдатами. Главное направление обучения — рейды на высотные здания.

Подготовка к штурму была окутана тайной. Это не только застало Россию врасплох, но и стало шоком для многих высокопоставленных чиновников Министерства обороны в Киеве, — пишет The Times.

Кроме того, украинские воины жалуются, что часть предоставленных Западом винтовок неоднократно заклинивало и не хватало медицинских фургонов для быстрой эвакуации.

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