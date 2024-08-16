Это были просто дети. В ВСУ поделились неожиданными подробностями боев за Курщину

Издание The Times пообщалось с украинскими воинами, участвовавшими в первой волне прорыва ВСУ в Курскую область. По словам бойцов, сначала они не встретили никакого сопротивления со стороны российских оккупантов.
Главные тезисы
- Бои за Курщину стали тяжелыми, только когда прибыл российский спецназ.
- Некоторые украинские воины готовились к операции на учениях в Британии.
- Также были некоторые проблемы с оружием, которые тормозили продвижение ВСУ.
Как на самом деле происходил прорыв ВСУ на Курщину
Воины ВСУ вспоминают, что около 03:00 6 августа они молниеносно пересекли границу, ожидая жесткое сопротивление противника, однако этого не произошло.
Что важно понимать, сопротивление началось только на четвертый день после начала контрнаступления ВСУ.
За эти дни украинские воины успели пробиться в город Суджа. Они планировали пройти через город, зачищая каждый его уголок от российских захватчиков.
Бойцы вспоминают, что ситуация начала стремительно обостряться на второй день зачистки, когда прибыл российский спецназ, и тогда бои стали очень жесткими.
Как проходила подготовка к Курской операции
Как удалось узнать журналистам, за месяц до прорыва в Курскую область часть воинов ВСУ отправили в Англию.
Там они прошли несколько дней обучения вместе с британскими солдатами. Главное направление обучения — рейды на высотные здания.
Кроме того, украинские воины жалуются, что часть предоставленных Западом винтовок неоднократно заклинивало и не хватало медицинских фургонов для быстрой эвакуации.
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