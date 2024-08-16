Це були лише діти. У ЗСУ поділилися неочікуваними подробицями боїв за Курщину

Видання The Times поспілкувалося з українськими воїнами, які брали участь у першій хвилі прориву ЗСУ у Курську область. За словами бійців, вони не зустріли початкового опору з боку російських окупантів.

Як насправді відбувався прорив ЗСУ на Курщину

Воїни ЗСУ згадують, що близько 03:00 6 серпня вони блискавично перетнули кордон, очікуючи на жорсткий опір супротивника, однак цього не сталося.

Це були просто діти... коли вони побачили нас, вони негайно здалися. Вони навіть не намагалися дати відсіч, — розповідає військовий медик із Херсона Адам, який одним із перших прорвався в Курську область. Поширити

Що важливо розуміти, опір почався лише на четвертий день після початку контрнаступу ЗСУ.

За ці дні українські воїни встигли пробитися міста Суджа. Вони мали на меті пройти через місто, зачищаючи кожний його закуток від російських загарбників.

Бійці згадують, що ситуація почала стрімко загострюватися на другий день зачистки, коли прибув російський спецназ, адже саме тоді бої стали дуже жорсткими.

Третього дня групу Адама оточили з усіх боків, і, якби не підкріплення, що прибуло, боєць, найімовірніше, не вижив би. Сьогодні він відновлюється в лікарні Сумської області. Поширити

Як відбувалася підготовка до Курської операції

Як вдалося дізнатися журналістам, за місяць до прориву в Курську область частину воїнів ЗСУ відправили в Англію.

Саме там вони пройшли кілька днів навчання разом із британськими солдатами. Головний напрямок навчання — рейди на висотні будівлі.

Підготовка до штурму була оповита таємницею. Це не тільки застало Росію зненацька, а й стало шоком для багатьох високопоставлених чиновників Міністерства оборони в Києві, — пише The Times. Поширити

Окрім того, українські воїни скаржаться, що частину наданих Заходом гвинтівок неодноразово заклинювало, і не вистачало медичних фургонів для швидкої евакуації.