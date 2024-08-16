Це були лише діти. У ЗСУ поділилися неочікуваними подробицями боїв за Курщину

Видання The Times поспілкувалося з українськими воїнами, які брали участь у першій хвилі прориву ЗСУ у Курську область. За словами бійців, вони не зустріли початкового опору з боку російських окупантів.
Головні тези:
- Бої за Курщину стали важкими лише тоді, коли прибув російський спецназ.
- Деякі українські воїни готувалися до операції на навчаннях в Британії.
- Також були певні проблеми зі зброєю, які гальмували просування ЗСУ.
Як насправді відбувався прорив ЗСУ на Курщину
Воїни ЗСУ згадують, що близько 03:00 6 серпня вони блискавично перетнули кордон, очікуючи на жорсткий опір супротивника, однак цього не сталося.
Що важливо розуміти, опір почався лише на четвертий день після початку контрнаступу ЗСУ.
За ці дні українські воїни встигли пробитися міста Суджа. Вони мали на меті пройти через місто, зачищаючи кожний його закуток від російських загарбників.
Бійці згадують, що ситуація почала стрімко загострюватися на другий день зачистки, коли прибув російський спецназ, адже саме тоді бої стали дуже жорсткими.
Як відбувалася підготовка до Курської операції
Як вдалося дізнатися журналістам, за місяць до прориву в Курську область частину воїнів ЗСУ відправили в Англію.
Саме там вони пройшли кілька днів навчання разом із британськими солдатами. Головний напрямок навчання — рейди на висотні будівлі.
Окрім того, українські воїни скаржаться, що частину наданих Заходом гвинтівок неодноразово заклинювало, і не вистачало медичних фургонів для швидкої евакуації.
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