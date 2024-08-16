Абсурдне рішення. Експерт висміяв Путіна після прориву ЗСУ на Курщину

Аналітик та редактор The Telegraph Домінік Ніколс проаналізував події в Курській області на тлі наступу українських сил. На його переконання, диктатор Путін припустився серйозної помилки.

Путін не зміг захистити власні території

Іноземний експерт закликав звернути увагу на дуже цікавий факт: за лічені дні українські сили взяли під контроль понад 1000 кв. км території Росії.

Що важливо розуміти, ЗСУ за тиждень захопили більше території, ніж Росія за останній рік.

На тлі останніх несподіваних подій влада РФ була вимушена оголосити надзвичайний стан у Курській і Бєлгородській області.

‎Москва залишила більшу частину кордону без охорони — приголомшливо абсурдне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія дуже слабка, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження‎, — наголосив Домінік Ніколс. Поширити

ЗСУ діють злагодженіше, ніж армія РФ

Як зазначає аналітик, російські загарбники ніяк не можуть пристосуватися до темпу на полі бою.

Збройні сили України продемонстрували, що ворог не готовий до неприємних несподіванок, а це означає, що їх можна періодично повторювати та розраховувати на аналогічний ефект.

Що також важливо розуміти, під час Курської операції українські сили діють морська ударна група, що має змогу завдавати удари вздовж та впоперек узбережжя.

На цьому тлі армія РФ ніколи не знає точно, де буде наступний удар. Це дієвий спосіб не дати ворогу розслабитися ні на мить.