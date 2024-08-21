РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії

Росія перекинула на оборону Курської області так звану "космічну бригаду". Проте за даними розвідки їх використання як піхоти навряд чи буде ефективним.

Як РФ використовує “космічну піхоту” на Курщині

За даними розвідки, до складу полку, укомплектованого особовим складом ВКС, входять колишні оператори РЛС раннього попередження та військові, які раніше служили в полках важких бомбардувальників дальньої авіації.

Залучення таких фахівців на некласичні для них ролі свідчить про дефіцит особового складу. Їх використовують як піхоту, що може послабити можливості Росії щодо утримання територій у Курській області, — пише розвідка. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 August 2024.



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У Міноборони Великобританії зазначають, що Росія продовжує формувати нові підрозділи та залучати більше військових для підтримки своєї стратегії виснажливої війни проти України.

Високі втрати, яких зазнають ці підрозділи, вимагають постійного поповнення особового складу на передовій, що, ймовірно, продовжуватиме обмежувати здатність Росії створювати більш ефективні військові формування.

Чи збирається Росія перекидати сили з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.

В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігалися повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.