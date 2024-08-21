РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії
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РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії

Міноборони Британії
РФ перекинула "космічну піхоту" на Курщину через нестачу солдатів — розвідка Британії
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Росія перекинула на оборону Курської області так звану "космічну бригаду". Проте за даними розвідки їх використання як піхоти навряд чи буде ефективним.

Головні тези:

  • Розвідка Британії повідомляє про перекидання “космічної піхоти” на оборону Курської області через нестачу солдатів.
  • Використання фахівців ВКС у ролі піхоти може обмежити здатність Росії утримувати території в Курській області.
  • Росія продовжує формувати нові підрозділи та залучати більше військових для підтримки своєї стратегії в війні проти України.

Як РФ використовує “космічну піхоту” на Курщині

За даними розвідки, до складу полку, укомплектованого особовим складом ВКС, входять колишні оператори РЛС раннього попередження та військові, які раніше служили в полках важких бомбардувальників дальньої авіації.

Залучення таких фахівців на некласичні для них ролі свідчить про дефіцит особового складу. Їх використовують як піхоту, що може послабити можливості Росії щодо утримання територій у Курській області, — пише розвідка.

У Міноборони Великобританії зазначають, що Росія продовжує формувати нові підрозділи та залучати більше військових для підтримки своєї стратегії виснажливої війни проти України.

Високі втрати, яких зазнають ці підрозділи, вимагають постійного поповнення особового складу на передовій, що, ймовірно, продовжуватиме обмежувати здатність Росії створювати більш ефективні військові формування.

Чи збирається Росія перекидати сили з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.

В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігалися повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.

Згідно з останніми даними, Росія перемістила у Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна

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