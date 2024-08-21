РФ перебросила "космическую пехоту" на Курщину из-за нехватки солдат — разведка Британии

Россия перебросила на оборону Курской области так называемую "космическую бригаду". Однако по данным разведки их использование в качестве пехоты вряд ли будет эффективным.

Как РФ использует "космическую пехоту" на Курщине

По данным разведки, в состав полка, укомплектованного личным составом ВКС, входят бывшие операторы РЛС раннего предупреждения и военные, ранее служившие в полках тяжелых бомбардировщиков дальней авиации.

Привлечение таких специалистов на неклассические для них роли свидетельствует о дефиците личного состава. Их используют как пехоту, которая может ослабить возможности России по содержанию территорий в Курской области, пишет разведка. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 August 2024.



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В Минобороны Великобритании отмечают, что Россия продолжает формировать новые подразделения и привлекать больше военных для поддержки своей стратегии изнурительной войны против Украины.

Высокие потери, понесенные этими подразделениями, требуют постоянного пополнения личного состава на передовой, что, вероятно, будет продолжать ограничивать способность России создавать более эффективные военные формирования.

Собирается ли Россия перебрасывать силы с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине

Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.

В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдались сообщения о передислокации частей российских полков в этот район .