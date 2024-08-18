Кремль отправил "космическую бригаду" для обороны Курщины. Что известно

Россия перебросила на оборону Курской области так называемую "космическую бригаду". Бойцов записали в мотострелки из-за нехватки кадров.
Главные тезисы
- Бойцы “космической бригады” переброшены на оборону в Курскую область из-за нехватки кадров в мотострелках.
- Эта стратегическая группировка включает в себя роты охраны, инженеров, механиков и небольшое количество офицеров.
- Россия рассматривает перебрасывание сил с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине.
- Россия переместила несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих в Курскую область для укрепления обороны на границе.
Что известно о "космической бригаде" РФ в Курской области
Как отмечает издание со ссылкой на источники, мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил РФ был создан в мае-июне для группы прикрытия границы.
В приграничные районы "космическая бригада" прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ в середине июля.
Отмечается, что "космическая бригада" уже терпит потери. В частности, в боях под населенным пунктом Коренево исчез 22-летний Илья Романов, переведенный в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. Это объект завышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.
Собирается ли Россия опрокидывать силы с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине
Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.
В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.
Согласно последним данным, Россия переместила в Курскую область несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.
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