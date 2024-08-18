Кремль отправил "космическую бригаду" для обороны Курщины. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль отправил "космическую бригаду" для обороны Курщины. Что известно

Кремль отправил "космическую бригаду" для обороны Курщины. Что известно
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Источник:  online.ua

Россия перебросила на оборону Курской области так называемую "космическую бригаду". Бойцов записали в мотострелки из-за нехватки кадров.

Главные тезисы

  • Бойцы “космической бригады” переброшены на оборону в Курскую область из-за нехватки кадров в мотострелках.
  • Эта стратегическая группировка включает в себя роты охраны, инженеров, механиков и небольшое количество офицеров.
  • Россия рассматривает перебрасывание сил с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине.
  • Россия переместила несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих в Курскую область для укрепления обороны на границе.

Что известно о "космической бригаде" РФ в Курской области

Как отмечает издание со ссылкой на источники, мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил РФ был создан в мае-июне для группы прикрытия границы.

В приграничные районы "космическая бригада" прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ в середине июля.

В подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров по летному составу. Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Отмечается, что "космическая бригада" уже терпит потери. В частности, в боях под населенным пунктом Коренево исчез 22-летний Илья Романов, переведенный в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. Это объект завышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки, вероятно, были в колонне техники, сожженной ударом под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант воздушно-космических сил, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области, — отмечает издание.

Собирается ли Россия опрокидывать силы с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине

Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.

В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.

Согласно последним данным, Россия переместила в Курскую область несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

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