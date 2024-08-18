Кремль отправил "космическую бригаду" для обороны Курщины. Что известно

Россия перебросила на оборону Курской области так называемую "космическую бригаду". Бойцов записали в мотострелки из-за нехватки кадров.

Что известно о "космической бригаде" РФ в Курской области

Как отмечает издание со ссылкой на источники, мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил РФ был создан в мае-июне для группы прикрытия границы.

В приграничные районы "космическая бригада" прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ в середине июля.

В подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров по летному составу. Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области. Поделиться

Отмечается, что "космическая бригада" уже терпит потери. В частности, в боях под населенным пунктом Коренево исчез 22-летний Илья Романов, переведенный в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. Это объект завышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки, вероятно, были в колонне техники, сожженной ударом под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант воздушно-космических сил, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области, — отмечает издание. Поделиться

Собирается ли Россия опрокидывать силы с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине

Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.

В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.