По информации разведки Минобороны Великобритании, после начального хаоса и дезорганизации в начале наступления ВСУ в Курщине страна-агрессорка начинает приходить в себя и укрепляет собственные линии обороны в регионе.
Главные тезисы
- Россия укрепляет оборонные позиции на Курщине после начального хаоса на фоне наступления ВСУ.
- Анализ разведки Британии показывает, что российская армия неэффективна в быстром реагировании на стремительное наступление.
- Украина продемонстрировала способность к комбинированному использованию вооружений, что угрожает России.
- Кремлевское руководство Путина оказалось неподготовленным к успешному прорыву и наступлению ВСУ на Курщине.
- Российская армия может быть уязвима в полевых условиях, что расширяет возможности Украины для дальнейших атак.
Что известно об усилении оккупантами оборонных позиций на Курщине и опрокидывании дополнительных сил
В частности, в британской разведке отмечают, что страна-агрессорка увеличила количество личного состава оккупационной армии РФ в Курской области в ответ на продолжение наступления ВСУ.
В Минобороны Британии подчеркивают, что на 16 августа украинские военные добились прорыва в Курской области на глубину от 10 до 25 км, расширив фронт до 40 км.
При этом оборонные линии и подразделения российских оккупантов оказались не готовы к наступлению украинских военных.
Однако Россия уже перебросила дополнительные силы на Курщину и начала строительство дополнительных оборонных линий с целью предотвращения дальнейшего продвижения украинских военных.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2024
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Как наступление ВСУ в Курщине застал преступное кремлевское руководство Путина врасплох
В материале заместителя редактора издания The Telegraph Доминика Николса проводится анализ успешного прорыва и наступления ВСУ в Курской области, ставшего абсолютной неожиданностью для преступного военно-политического руководства России.
По словам автора, оккупационная армия РФ не способна приспосабливаться к высоким темпам боевых действий.
Журналист рассказывает, что в указанном случае сухопутные войска Киева действуют как морская ударная группа, которая может наносить удары вдоль и поперек побережья.
Николс также отмечает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину следует волноваться из-за продемонстрированной Украиной способности к комбинированному использованию вооружений.
Если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку и тем самым усилить свои козыри.
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