Разведка Британии заявляет о строительстве РФ оборонных позиций на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии заявляет о строительстве РФ оборонных позиций на Курщине

Минобороны Британии
Колонна танков РФ
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По информации разведки Минобороны Великобритании, после начального хаоса и дезорганизации в начале наступления ВСУ в Курщине страна-агрессорка начинает приходить в себя и укрепляет собственные линии обороны в регионе.

Главные тезисы

  • Россия укрепляет оборонные позиции на Курщине после начального хаоса на фоне наступления ВСУ.
  • Анализ разведки Британии показывает, что российская армия неэффективна в быстром реагировании на стремительное наступление.
  • Украина продемонстрировала способность к комбинированному использованию вооружений, что угрожает России.
  • Кремлевское руководство Путина оказалось неподготовленным к успешному прорыву и наступлению ВСУ на Курщине.
  • Российская армия может быть уязвима в полевых условиях, что расширяет возможности Украины для дальнейших атак.

Что известно об усилении оккупантами оборонных позиций на Курщине и опрокидывании дополнительных сил

В частности, в британской разведке отмечают, что страна-агрессорка увеличила количество личного состава оккупационной армии РФ в Курской области в ответ на продолжение наступления ВСУ.

В Минобороны Британии подчеркивают, что на 16 августа украинские военные добились прорыва в Курской области на глубину от 10 до 25 км, расширив фронт до 40 км.

При этом оборонные линии и подразделения российских оккупантов оказались не готовы к наступлению украинских военных.

Однако Россия уже перебросила дополнительные силы на Курщину и начала строительство дополнительных оборонных линий с целью предотвращения дальнейшего продвижения украинских военных.

Как наступление ВСУ в Курщине застал преступное кремлевское руководство Путина врасплох

В материале заместителя редактора издания The Telegraph Доминика Николса проводится анализ успешного прорыва и наступления ВСУ в Курской области, ставшего абсолютной неожиданностью для преступного военно-политического руководства России.

‎Москва оставила большую часть границы без охраны – потрясающе глупое и самоуверенное решение. К тому же украинцы знают, что российская армия наиболее слаба, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, знающая только массу и истощение, - подчеркивает в собственном анализе Николс.

По словам автора, оккупационная армия РФ не способна приспосабливаться к высоким темпам боевых действий.

Журналист рассказывает, что в указанном случае сухопутные войска Киева действуют как морская ударная группа, которая может наносить удары вдоль и поперек побережья.

Николс также отмечает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину следует волноваться из-за продемонстрированной Украиной способности к комбинированному использованию вооружений.

Если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку и тем самым усилить свои козыри.

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