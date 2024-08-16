По информации разведки Минобороны Великобритании, после начального хаоса и дезорганизации в начале наступления ВСУ в Курщине страна-агрессорка начинает приходить в себя и укрепляет собственные линии обороны в регионе.

Что известно об усилении оккупантами оборонных позиций на Курщине и опрокидывании дополнительных сил

В частности, в британской разведке отмечают, что страна-агрессорка увеличила количество личного состава оккупационной армии РФ в Курской области в ответ на продолжение наступления ВСУ.

В Минобороны Британии подчеркивают, что на 16 августа украинские военные добились прорыва в Курской области на глубину от 10 до 25 км, расширив фронт до 40 км.

При этом оборонные линии и подразделения российских оккупантов оказались не готовы к наступлению украинских военных.

Однако Россия уже перебросила дополнительные силы на Курщину и начала строительство дополнительных оборонных линий с целью предотвращения дальнейшего продвижения украинских военных.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2024.



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Как наступление ВСУ в Курщине застал преступное кремлевское руководство Путина врасплох

В материале заместителя редактора издания The Telegraph Доминика Николса проводится анализ успешного прорыва и наступления ВСУ в Курской области, ставшего абсолютной неожиданностью для преступного военно-политического руководства России.

‎Москва оставила большую часть границы без охраны – потрясающе глупое и самоуверенное решение. К тому же украинцы знают, что российская армия наиболее слаба, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, знающая только массу и истощение, - подчеркивает в собственном анализе Николс. Поделиться

По словам автора, оккупационная армия РФ не способна приспосабливаться к высоким темпам боевых действий.

Журналист рассказывает, что в указанном случае сухопутные войска Киева действуют как морская ударная группа, которая может наносить удары вдоль и поперек побережья.

Николс также отмечает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину следует волноваться из-за продемонстрированной Украиной способности к комбинированному использованию вооружений.

Если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку и тем самым усилить свои козыри.