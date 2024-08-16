За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, після початкового хаосу та дезорганізації на початку наступу ЗСУ на Курщині країна-агресорка починає приходити до тями і зміцнює власні лінії оборони в регіоні.

Що відомо про посилення окупантами оборонних позицій на Курщині і перекидання додаткових сил

Зокрема, у британській розвідці зазначають, що країна-агресорка збільшила кількість особового складу окупаційної армії РФ у Курській області у відповідь на продовження наступу ЗСУ.

В Міноборони Британії підкреслюють, що станом на 16 серпня українські військові домоглись прориву у Курській області на глибину від 10 до 25 км, розширивши фронт до 40 км.

При цьому оборонні лінії та підрозділи російських окупантів виявились неготовими до наступу українських військових.

Однак наразі Росія вже перекинула додаткові сили на Курщину і почала будівництво додаткових оборонних ліній із метою запобігання подальшому просуванню українських військових.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2024.



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Як наступ ЗСУ на Курщині застав злочинне кремлівське керівництво Путіна зненацька

У матеріалі заступника редактора видання The Telegraph Домініка Ніколса проводиться аналіз успішного прориву і наступу ЗСУ у Курській області, який став абсолютною несподіванкою для злочинного військово-політичного керівництва Росії.

‎Москва залишила більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія найбільш слабка, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження, - підкреслює у власному аналізі Ніколс. Поширити

За словами автора, окупаційна армія РФ не здатна пристосовуватись до високих темпів бойових дій.

Журналіст розповідає, що у вказаному випадку сухопутні війська Києва діють, як морська ударна група, що має змогу завдавати удари вздовж та впоперек узбережжя.

Ніколс також зазначає, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну точно слід хвилюватись через продемонстровану Україною здатність до комбінованого використання озброєнь.

Якщо показати, що російську армію можна перемогти в польових умовах, то на тлі дедалі гучніших закликів до переговорів Україна може спланувати ще одну раптову атаку і тим самим посилити свої козирі.