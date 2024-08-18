Кремль відправив "космічну бригаду" для оборони Курщини. Що відомо

Росія перекинула на оборону Курської області так звану "космічну бригаду". Бійців записали у мотострілки через нестачу кадрів.

Що відомо про “космічну бригаду” РФ у Курській області

Як зазначає видання з посиланням на джерела, мотострілецький полк із військовослужбовців повітряно-космічних сил РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону.

У прикордонні райони "космічна бригада" прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.

До підрозділу увійшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів із льотного складу. Їх відправили в піхоту з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Бєлая" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області. Поширити

Зазначається, що "космічна бригада" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під населеним пунктом Коренево зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області. Це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.

Мотострілки, імовірно, були в колоні техніки, спаленої ударом під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня. У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта повітряно-космічних сил, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області, — зазначає видання. Поширити

Чи збирається Росія перекидати сили з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.

В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.