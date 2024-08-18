Кремль відправив "космічну бригаду" для оборони Курщини. Що відомо

Росія перекинула на оборону Курської області так звану "космічну бригаду". Бійців записали у мотострілки через нестачу кадрів.
Головні тези:
- Створення “космічної бригади” РФ в Курській області для прикриття кордону було завершено в травні-червні.
- Бригада складається з різних спеціалістів, які були відправлені в піхоту з різних аеродромів.
- Існують втрати серед військовослужбовців “космічної бригади”, включаючи загибель і поранення.
Що відомо про “космічну бригаду” РФ у Курській області
Як зазначає видання з посиланням на джерела, мотострілецький полк із військовослужбовців повітряно-космічних сил РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону.
У прикордонні райони "космічна бригада" прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.
Зазначається, що "космічна бригада" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під населеним пунктом Коренево зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області. Це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.
Чи збирається Росія перекидати сили з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині
Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.
В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.
Згідно з останніми даними, Росія перемістила у Курську область кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.
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