Силы ПВО уничтожили 14 ударных дронов во время атаки России на Украину

Ночью 23 августа украинской ПВО удалось в очередной раз успешно отразить атаку российских захватчиков, во время которой враг использовал как дроны, так и ракеты.

Что известно о результатах работы ПВО 23 августа

Как сообщает прессслужба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 августа 2024 года российские оккупанты совершили атаку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

Кроме того, они задействовали 16 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Ейск, Курск — РФ).

К новому противовоздушному бою были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Украинским силам ПВО удалось успешно уничтожить 14 вражеских "шахедов". Еще два — локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Спасибо за боевую работу! С Днем государственного флага Украины! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в регионах

Ночью в Черкасской области работала ПВО. В результате боевой работы был уничтожен вражеский "шахед".

Об этом сообщает местная ОВА

Также известно о падении ракеты в открытой местности в области.

В результате занялась древесина, которая там хранилась.

Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, ночью враг пытался атаковать ударными БПЛА Киевщину. В результате удачной работы сил ПВО, вражеские цели были уничтожены.