Силы ПВО уничтожили 14 ударных дронов во время атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 14 ударных дронов во время атаки России на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 23 августа украинской ПВО удалось в очередной раз успешно отразить атаку российских захватчиков, во время которой враг использовал как дроны, так и ракеты.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
  • В результате атаки российских оккупантов были повреждены здания и автомобили в Черкасской области.
  • Силы ПВО успешно сорвали попытки атаки ударными БПЛА в Киевской области, уничтожив вражеские дроны.

Что известно о результатах работы ПВО 23 августа

Как сообщает прессслужба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 августа 2024 года российские оккупанты совершили атаку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

Кроме того, они задействовали 16 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Ейск, Курск — РФ).

К новому противовоздушному бою были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Украинским силам ПВО удалось успешно уничтожить 14 вражеских "шахедов". Еще два — локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Спасибо за боевую работу! С Днем государственного флага Украины!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в регионах

Ночью в Черкасской области работала ПВО. В результате боевой работы был уничтожен вражеский "шахед".

Об этом сообщает местная ОВА

Также известно о падении ракеты в открытой местности в области.

В результате занялась древесина, которая там хранилась.

Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей, — сказано в сообщении.

Кроме того, ночью враг пытался атаковать ударными БПЛА Киевщину. В результате удачной работы сил ПВО, вражеские цели были уничтожены.

Попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов.

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