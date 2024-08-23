Силы ПВО уничтожили 14 ударных дронов во время атаки России на Украину

Ночью 23 августа украинской ПВО удалось в очередной раз успешно отразить атаку российских захватчиков, во время которой враг использовал как дроны, так и ракеты.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
- В результате атаки российских оккупантов были повреждены здания и автомобили в Черкасской области.
- Силы ПВО успешно сорвали попытки атаки ударными БПЛА в Киевской области, уничтожив вражеские дроны.
Что известно о результатах работы ПВО 23 августа
Как сообщает прессслужба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 августа 2024 года российские оккупанты совершили атаку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.
Кроме того, они задействовали 16 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Ейск, Курск — РФ).
К новому противовоздушному бою были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Украинским силам ПВО удалось успешно уничтожить 14 вражеских "шахедов". Еще два — локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала.
Что известно о ситуации в регионах
Ночью в Черкасской области работала ПВО. В результате боевой работы был уничтожен вражеский "шахед".
Об этом сообщает местная ОВА
Также известно о падении ракеты в открытой местности в области.
В результате занялась древесина, которая там хранилась.
Кроме того, ночью враг пытался атаковать ударными БПЛА Киевщину. В результате удачной работы сил ПВО, вражеские цели были уничтожены.
Попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов.
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